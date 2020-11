Glumica Dora Fišter se razvela

Dora i Tadej vjenčali su se sredinom 2006. u malom slovenskom mjestu Kicarju. Dvije godine kasnije Dora je rodila kćerkicu Evu, potom je 2011. na svijet stigla Julija, a sina Andreja dobila je 2014. godine

<p>Glumica i natjecateljica showa 'Zvijezde pjevaju', <strong>Dora Fišter </strong>(42) i slovenski glumac i stand up komičar <strong>Tadej Toš</strong> (46) više nisu u braku. Dora je u intervjuu za <a href="http://Glumica i natjecateljica zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju', Dora Fišter (42) i slovenski glumac i stand up komičar Tadej Toš (46) više nisu u braku. Naime, Dora je u intervjuu za Story potvrdila kako se razvela, a otkrila je i kako je ostala u dobrim odnosima sa sada već bivšim suprugom. ">Story </a>potvrdila kako se razvela, a otkrila je i kako je ostala u dobrim odnosima sa sada već bivšim suprugom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p><p>- Kad zanemariš ego, ostane samo ljubav. Tadej stvarno ima predivno mjesto u mom srcu. Roditelji smo svojoj djeci, to nam je zajedničko i ne znam što bi to moglo poremetiti. Imamo najmanje tri razloga, a to su naša djeca, da budemo dobro. I obitelj smo za cijeli život. Ljubav nikad ne prestaje, samo mijenja oblike - rekla je Dora za Story i otkrila kako već neko vrijeme živi u Hrvatskoj. </p><p>- Živim i radim u Zagrebu, djeca ovdje idu u školu. I sada živimo na toj relaciji. Djeca malo više nego ja - otkrila je glumica. </p><p>Inače, Dora i Tadej vjenčali su se sredinom 2006. u malom slovenskom mjestu Kicarju. Dvije godine kasnije Dora je rodila kćerkicu <strong>Evu</strong>, potom je 2011. na svijet stigla <strong>Julija</strong>, a sina <strong>Andreja</strong> dobila je 2014. godine. </p>