Glumica je morala u izolaciju, a saborski zastupnik Hrebak nije: 'Nisu li to dvostruki kriteriji?'

<p>Kazališna, televizijska i filmska glumica <strong>Erna Rudnički</strong> (32), koja glumi u predstavama 'Nevjerojatan događaj' u kazalištu Exit, 'OtpisaNE' u kazalištu Moruzgva i 'Udavače' u Hit teatru, posljednjih 14 dana svoje predstave nije smjela odigrati jer je završila u samoizolaciji. Kako je ispričala u RTL direktu, naljutilo ju je to jer smatra da ne vrijede isti kriteriji za sve. </p><p>- Upravo sam zašla iz samoizolacije. Puno je sretnija situacija ovima s kućama, vrtovima, dvorištima, nije lako biti zatvoren u stanu. Motri te policija, ne smiješ nikamo. Jednom mi je došla policija, četvorica njih odjednom. Nije bila neka sreća ni meni ni susjedima. Ispitivali su me, uzeli broj, nisam smjela mrdnuti. U samoizolaciji sam završila tako što sam bila na otvorenome, prijatelji i ja smo razgovarali s osobom za koju se uspostavilo da je pozitivna i svi smo završili u samoizolaciji. Takve su mjere. Ne znam znaju li ljudi, ali ako nemaš nikakve simptome, a ja ih nisam imala, ne možeš se testirati. Mi smo tražili da se testiramo, ali nisu nam dopustili. Rekli su da možemo platiti, al nije mi jasno kako otići na testiranje u vlastitom aranžmanu ako sam u samoizolaciji. Taj test, napomenuli su nam nekoliko puta, ako je negativan, i dalje bismo morali biti u samoizolaciji 14 dana, bez iznimke - kazala je glumica.</p><p>Ono što je posebno zasmetalo bjelovarsku glumicu je iznimka na primjeru <strong>Darija Hrebaka</strong> (38), bjelovarskog gradonačelnika. Saborskom zastupniku dopustili su da se testira, bio je negativan i ukinuta mu je samoizolacija. On se tako pojavio u Saboru i podržao novu Vladu Andreja Plenkovića. </p><p>- Ja nisam smjela mrdnuti iz stana i onda sam to vidjela. To me malo rastužilo, nisam to očekivala od gospodina Hrebaka, ali nije on kriv, on je samo iskoristio sustav koji ne funkcionira. To su neki dvostruki kriteriji kojima se dovodi u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite svih hrvatskih građana, a to su jako ozbiljne stvari. Nije to za šalu. Mislim da iskorištavanje moći i položaja nije za: 'sramite se', to je za malo teže riječi i gaf svjetskih razmjera - zaključila je Rudnički.</p>