Glumica Ruby Rose optužila Katy Perry za seksualni napad

Australska glumica Ruby Rose (40), poznata po ulogama u serijama 'Narančasta je nova crna' i 'Batwoman', iznijela je teške optužbe na račun globalne pop zvijezde Katy Perry (41). Tvrdi da ju je pjevačica seksualno napala prije gotovo dva desetljeća. Perry je preko svojih predstavnika oštro demantirala sve optužbe te ih nazvala 'opasnim i nepromišljenim lažima'.

Sve je počelo na društvenoj mreži Threads, gdje je Rose reagirala na objavu o komentaru Katy Perry na nastup Justina Biebera na Coachelli.

- Katy Perry me seksualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melbourneu. Koga briga što ona misli - napisala je Rose.

Glumica je nevela da je do navodnog incidenta došlo dok je bila u ranim dvadesetima.

- Trebala su mi gotovo dva desetljeća da ovo javno kažem - napisala je u jednoj od kasnijih objava.

- Iako sam zahvalna što sam poživjela dovoljno dugo da pronađem svoj glas, ovo samo pokazuje koliki utjecaj imaju trauma i seksualni napad. Hvala vam što me vidite - dodala je.

Ubrzo nakon prve objave, jedan od korisnika pokušao se našaliti referencom na Perryjin hit 'I Kissed a Girl'.

Poljubila je djevojku i tebi se to nije svidjelo? - upitao je, a Rose je na to odgovorila grafičkim opisom navodnog događaja.

- Nije me poljubila. Vidjela me kako se 'odmaram' u krilu najbolje prijateljice kako bih je izbjegla, sagnula se, povukla svoje donje rublje u stranu i trljala svoju odvratnu vaginu o moje lice dok mi se oči nisu naglo otvorile i dok nisam povratila po njoj - tvrdila je Rose.

Dodala je da je o incidentu već pričala u javnosti, ali ga je tad opisala kao 'smiješnu pijanu priču' jer se nije znala drugačije nositi s time. Navela je i da je godinama šutjela jer joj je Perry kasnije pomogla dobiti američku vizu.

Nedugo nakon što su se optužbe proširile internetom, oglasio se tim Katy Perry te odlučno odbacio sve navode.

- Optužbe koje na društvenim mrežama širi Ruby Rose o Katy Perry nisu samo kategorički lažne, one su opasne i nepromišljene laži - stoji u priopćenju.

- Gospođa Rose ima dobro dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv raznih pojedinaca, tvrdnje koje su oni imenovani opetovano poricali - zaključili su.

