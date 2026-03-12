Katy Perry vs. Katie Perry: Sud odlučio, pjevačica izgubila spor

Australska modna dizajnerica Katie Taylor, rođena Perry, pobijedila je u epskoj pravnoj bitci protiv američke pop-zvijezde Katy Perry. Predmet spora bio je zaštitni znak 'Katie Perry' koji je dizajnerica registrirala za svoju liniju odjeće još 2008. godine, netom prije nego što je pjevačica, pravim imenom Katheryn Hudson, postigla svjetsku slavu hitom 'I Kissed a Girl', pri čemu i sama ima brend odjeće pod nazivom 'Katy Perry Collections'

Početak sukoba Katie Perry i Katy Perry

Sve je počelo 2007. godine, kada je Katie Taylor, tada još pod djevojačkim prezimenom Perry, počela prodavati vlastite kreacije na tržnicama u Sydneyu. Godinu dana kasnije, podnijela je zahtjev za registraciju imena 'Katie Perry' kao zaštitnog znaka za odjeću. Ubrzo nakon toga, tim pjevačice poslao joj je pismo u kojem su tražili da odustane od korištenja imena.

Tijekom suđenja otkriveni su i e-mailovi iz 2009. godine koji su pokazali kako je pjevačica reagirala na cijelu situaciju. Njezin menadžer Steven Jensen predložio joj je da objave priopćenje kako bi smirili situaciju, no ona je to odbila.

Foto: Instagram/

"Glupave ku*ke. Ne bih se ni trudila oko ovoga da MTV nije preuzeo ovu glupost", stoji u njezinu odgovoru menadžeru, koji je citiran u sudskoj presudi, piše The Sydney Morning Herald.

Presuda je donesena

Nakon niza sudskih preokreta, gdje je presuda prvo išla u korist dizajnerice, da bi zatim na žalbenom sudu bila poništena, slučaj je stigao do najviše sudske instance u Australiji. Visoki sud je s tri glasa za i dva protiv presudio u korist Taylor.

Suci su odbacili argument da je slava pjevačice automatski stvarala reputaciju i u domeni odjeće. Ključno je bilo to što u trenutku kad je dizajnerica registrirala svoj znak, pjevačica u Australiji još nije prodala niti jedan komad odjeće sa svojim imenom.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Sud je također utvrdio da su pjevačica i njezini distributeri bili "ustrajni prekršitelji" jer su godinama prodavali odjeću unatoč tome što su znali za postojanje registriranog znaka dizajnerice. Pjevačica, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 300 milijuna američkih dolara, morat će dizajnerici podmiriti i sudske troškove.

