Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON 17 GODINA

Katy Perry vs. Katie Perry: Sud odlučio, pjevačica izgubila spor

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Katy Perry vs. Katie Perry: Sud odlučio, pjevačica izgubila spor
5
Foto: Instagram/Katy Perry

Visoki sud Australije presudio je da pjevačica mora poštovati zaštitni znak dizajnerice, čime je okončan spor koji je trajao je gotovo dva desetljeća

Australska modna dizajnerica Katie Taylor, rođena Perry, pobijedila je u epskoj pravnoj bitci protiv američke pop-zvijezde Katy Perry. Predmet spora bio je zaštitni znak 'Katie Perry' koji je dizajnerica registrirala za svoju liniju odjeće još 2008. godine, netom prije nego što je pjevačica, pravim imenom Katheryn Hudson, postigla svjetsku slavu hitom 'I Kissed a Girl', pri čemu i sama ima brend odjeće pod nazivom 'Katy Perry Collections'

LJUBAV CVATE Njihova veza je sve ozbiljnija: Katy Perry i Justina Trudeau objavili kako uživaju na plaži
Njihova veza je sve ozbiljnija: Katy Perry i Justina Trudeau objavili kako uživaju na plaži

Početak sukoba Katie Perry i Katy Perry

Sve je počelo 2007. godine, kada je Katie Taylor, tada još pod djevojačkim prezimenom Perry, počela prodavati vlastite kreacije na tržnicama u Sydneyu. Godinu dana kasnije, podnijela je zahtjev za registraciju imena 'Katie Perry' kao zaštitnog znaka za odjeću. Ubrzo nakon toga, tim pjevačice poslao joj je pismo u kojem su tražili da odustane od korištenja imena.

U DOBRIM ODNOSIMA Katy Perry i Orlando Bloom su viđeni u Londonu: Obiteljski izlazak s kćerkicom Daisy Dove
Katy Perry i Orlando Bloom su viđeni u Londonu: Obiteljski izlazak s kćerkicom Daisy Dove

Tijekom suđenja otkriveni su i e-mailovi iz 2009. godine koji su pokazali kako je pjevačica reagirala na cijelu situaciju. Njezin menadžer Steven Jensen predložio joj je da objave priopćenje kako bi smirili situaciju, no ona je to odbila.

Foto: Instagram/

"Glupave ku*ke. Ne bih se ni trudila oko ovoga da MTV nije preuzeo ovu glupost", stoji u njezinu odgovoru menadžeru, koji je citiran u sudskoj presudi, piše The Sydney Morning Herald.

NIJE BIO BLAG Russell Brand kritizirao vezu Katy Perry s Justinom Trudeauom: Evo što je rekao
Russell Brand kritizirao vezu Katy Perry s Justinom Trudeauom: Evo što je rekao

Presuda je donesena

Nakon niza sudskih preokreta, gdje je presuda prvo išla u korist dizajnerice, da bi zatim na žalbenom sudu bila poništena, slučaj je stigao do najviše sudske instance u Australiji. Visoki sud je s tri glasa za i dva protiv presudio u korist Taylor.

OTPUTOVALI U JAPAN Katy Perry i Justin Trudeau potvrdili vezu na Instagramu: Objavili zajedničku fotografiju
Katy Perry i Justin Trudeau potvrdili vezu na Instagramu: Objavili zajedničku fotografiju

Suci su odbacili argument da je slava pjevačice automatski stvarala reputaciju i u domeni odjeće. Ključno je bilo to što u trenutku kad je dizajnerica registrirala svoj znak, pjevačica u Australiji još nije prodala niti jedan komad odjeće sa svojim imenom.

Glamurozni crveni tepih Billboardove dodjele nagrada Women in Music
Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Sud je također utvrdio da su pjevačica i njezini distributeri bili "ustrajni prekršitelji" jer su godinama prodavali odjeću unatoč tome što su znali za postojanje registriranog znaka dizajnerice. Pjevačica, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 300 milijuna američkih dolara, morat će dizajnerici podmiriti i sudske troškove.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života
Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama
NOVA EPIZODA

Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama

U novoj epizodi serije Kumovi, Macani su u neizvjesnosti oko koncesije pa sve nade polažu u to da će novci od osiguranja ipak stići unatoč otezanjima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026