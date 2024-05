Pale puse na crvenom tepihu! Richard Gere došao s 33 godine mlađom suprugom na premijeru

Poznati glumac Richard Gere (74) pojavio se sa suprugom Alejandrom Silvom (41) na crvenom tepihu u Cannesu. Par se poljubio ispred kamera i tako ukrao pažnju prisutnih fotografa.

Gere i supruga došli su na premijeru glumčevog novog filma 'Oh, Canada' u kojem Gere glumi uz Umu Thurman, Jacoba Elordija, Michaela Imperiolia i Victoriju Hill.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Oh Canada" in competition - Red Carpet | Foto: Sarah Meyssonnier

Gereu je ovo treći brak, a on i supruga Silva vjenčali su se u tajnosti prije šest godina i imaju dvoje zajedničke djece. Sina Alexandra dobili su 2019. godine, dok su 2020. također dobili sina, ali njegovo ime nisu otkrili.

Podsjetimo, par se upoznao 2014. godine kada je glumac odsjeo u hotelu koji je Alejandrina obitelj posjedovala, a upoznao ih je prijatelj.

Alejandra je jednom prilikom izjavila da su oboje osjećali snažnu povezanost te večeri i da se od tada nisu razdvajali. Iako je velika razlika u godinama između supružnika, oni ne vide to kao neki problem.

