Godina dana bez Gabi Novak

Jedna od najvećih pjevačica domaće scene, Gabi Novak, preminula je 11. kolovoza prošle godine u dobi od 89 godina. Gabi je rođena 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. S obitelji je nakon toga preselila na Hvar, a zatim u Zagreb gdje je završila Školu za primijenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film.

Počela je nastupati krajem 1950-ih, a njezin prepoznatljiv glas ju je ubrzo učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje scene. Već 1960-ih je stekla veliku popularnost i priznanja kritike.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: PIXSELL

Tijekom bogate karijere je snimila niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Više puta je osvajala nagradu Porin, za najbolju jazz izvedbu, za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album, najbolju vokalnu suradnju, a 2006. je dobila i Porina za životno djelo.

Najljepša ljubavna priča

Ljubav Arsena Dedića i Gabi Novak mnogi su smatrali jednom od najljepših na domaćoj sceni, pričom u kojoj su glazba, poezija i život postali nerazdvojni.

- Ne, nije bilo groma, sve je išlo polako. Prošli smo put prijateljstva, bili jedno drugom brat i sestra… i jednog dana oboje shvatili kako smo jedno drugom namijenjeni - govorio je Arsen, uvijek odmjeren, ali emotivan kad bi govorio o Gabi.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: PIXSELL

Prvi put sreli su se 1958. godine, u Zagrebu, ispred televizijskog studija koji danas više ne postoji. U to vrijeme Gabi je bila u svom drugom braku, sa skladateljem Stipicom Kalođerom. Arsen je bio u braku s Vesnom, nećakinjom Antuna Gustava Matoša, s kojom je dobio kćer Sandru. Taj je brak trajao samo tri godine, pola vremena proveo je u vojsci, a sam ga je opisivao kao brak bez perspektive. Gabin brak potrajao je do 1970. godine.

Iako su tada živjeli odvojene živote, već od prvog susreta oboje su osjetili da postoji neka neraskidiva veza. Počeli su se sve više družiti, a s vremenom su postali nerazdvojni. Njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti bilo je 1964. godine. Tada su mediji saznali i da planiraju vjenčanje, no ono se dogodilo tek 1973., nakon rođenja sina Matije.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

Put do toga nije bio jednostavan. Javnosti je manje poznata činjenica da je Gabi prije Matijina rođenja doživjela spontani pobačaj. Netko ju je tada nazvao i rekao da je Arsen imao nesreću i da je izgorio.

- Taj je šok izazvao pobačaj… a kasnije se pristala udati za mene i rodio nam se Matija - priznao je Arsen.

Njihova ljubav temeljila se na iskrenosti i otvorenosti. „Otkriješ neke stvari, ali nije bilo tajni između nas dvoje“, govorila je Gabi. Njihov brak nije bio bajka bez problema, nego zajedničko putovanje u kojem se možeš posvađati, ne slagati, ali ostati jedno uz drugo. Za Arsena i Gabi bilo je svejedno jesu li na dnu ili negdje drugdje, važno je bilo da su u svemu bili zajedno. Najljepši period života, govorio je, proveo je s njom. Nakon njegove smrti, Gabi je u javnosti izgovorila iste riječi.

Veliko prijateljstvo s Terezom Kesovijom

Gabi Novak se tijekom karijere sprijateljila s brojnim kolegama i kolegicama, a njegovala je veliko prijateljstvo s divom Terezom Kesovijom, koja nakon njezine smrti prošle godine nije skrivala tugu. Kesovija je otvoreno progovorila i o posljednjim mjesecima Gabina života. Prisjetila se koliko joj je bilo teško vidjeti prijatelja u teškim okolnostima.

- Ona više nije mogla ni govoriti, ja sam slala njoj poruke. Bila sam kod nje u tom domu. Ogorčena sam zapravo na sve te hvalospjeve. Ja sam zvala Ministarstvo kulture rekla sam im, molim te Nina napravi nešto, nek‘ bude na nekom boljem mjestu, na nekom boljem krevetu, ne može ona spavati na tom užasnom krevetu, ali ne, nije bilo napravljeno ništa - priznala je Tereza.

Unatoč bolesti, Gabi je, kako kaže, do posljednjih dana zračila toplinom i svojim prepoznatljivim duhom.kao što i sama kaže, danas teško prihvatiti da Gabi više nema.

- Mi smo toliko pričale dok je bila baš boležljiva, ona bi se toliko divno smijala, ne ona je bila, teško mi je reći bila, ona je tu, ne može nestati netko koga tako volite - otkrila je Tereza.

