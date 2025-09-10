FOTO Lisinski se oprašta od Gabi Novak: 'Ostavila je neizbrisiv trag, danas tuguje cijeli Zagreb'

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, mjestu gdje je Gabi Novak desetljećima pjevala i ostavljala publiku bez daha, počela je komemoracija u njezinu čast. Dvorana se polako puni prijateljima, kolegama i obožavateljima koji su došli odati počast prvoj dami hrvatske zabavne glazbe. Među prvima su stigli glazbenik Nikša Bratoš i legendarni Drago Diklić.

- Sve nas je duboko rastužila i potresla vijest o odlasku Grande dame naše glazbene scene, zasluženo se smatra jednom od najboljih pjevačica jazz i zabavne glazbe. Potresla nas je prije tri mjeseca vijest o Matijinu odlasku, nismo osvjestili, a sad smo tu zbog Gabi - rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

- Povijest hrvatske glazbe nemoguće je napisati bez poglavlja o Gabi, Arsenu i Matiji - dodala je ministrica.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević naglasio je da je njezin doprinos nemjerljiv.

- Gabi je ostavila neizbrisiv trag. Ne tuguje danas samo glazbeni Zagreb, tuguje cijeli Zagreb - rekao je Tomašević.

Emotivno se oprostio i glazbenik Nikša Bratoš.

- Gabi, Arsen i Matija. Vjerojatno najveća koncentracija talenta i umjetnosti na jednoj adresi - rekao je Bratoš.

Dodao je i kako je Gabi ostala jednostavna i prizemna unatoč svim priznanjima.

- Jednu večer Porin za životno djelo, najveća nagrada, a drugo jutro na tržnicu pa kuhati obiteljski ručak. Učila nas je kako ne treba biti glasan da bi se glas čuo - istaknuo je Bratoš.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u zagrebačkoj bolnici u 90. godini. Smrt sina Matije 8. lipnja bio je prevelik udarac, a nakon toga uslijedila je teška upala pluća od koje se više nije mogla oporaviti. Krajem kolovoza ispraćena je tiho, u krugu svojih najbližih, baš kako je i željela.

Rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. S obitelji se preselila na Hvar, a potom u Zagreb, gdje je završila Školu za primijenjenu umjetnost, smjer grafika. Radila je kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film, ali je ubrzo glazba postala njezin životni put.

Na sceni se pojavila krajem 1950-ih i vrlo brzo osvojila publiku. Šezdesetih godina postala je jedno od najvećih imena tadašnje scene, a njezin prepoznatljiv glas ostao je znak prepoznatljivosti i elegancije. Tijekom bogate karijere snimila je brojne albume i singlove, surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima, a višestruko je nagrađivana Porinom, uključujući i onaj za životno djelo 2006. godine.

Privatni život bio joj je neraskidivo povezan s glazbom. Nakon braka sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, 1973. godine udala se za Arsena Dedića, koji joj je bio životni i umjetnički partner sve do svoje smrti 2015. godine.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: PIXSELL