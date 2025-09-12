Tereza Kesovija o Gabi Novak: 'Zvala sam ministricu, molila sam da joj pomogne'

U kolovozu ove godine, u svojoj 90. godini, zauvijek nas je napustila legendarna Gabi Novak , jedna od najvažnijih i najvoljenijih dama hrvatske glazbene scene. U dvorani Vatroslava Lisinskog u srijedu su se od nje oprostili obitelj, prijatelji i brojne kolege glazbenici. Među njima posebno emotivan govor održala je i njezina dugogodišnja prijateljica Tereza Kesovija .

Zagreb: MSU organizirao večer s Gabi Novak u prostoru izložbe "Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Ona je uvijek meni u srcu, u mojoj duši. Nenadoknadiv gubitak, mi takvih umjetnika više nemamo. Ona je bila moj tip osobe koju sam obožavala - započela je Tereza.

Kesovija je otvoreno progovorila i o posljednjim mjesecima Gabina života. Prisjetila se koliko joj je bilo teško vidjeti prijatelja u teškim okolnostima.

- Ona više nije mogla ni govoriti, ja sam slala njoj poruke. Bila sam kod nje u tom domu. Ogorčena sam zapravo na sve te hvalospjeve. Ja sam zvala Ministarstvo kulture rekla sam im, molim te Nina napravi nešto, nek‘ bude na nekom boljem mjestu, na nekom boljem krevetu, ne može ona spavati na tom užasnom krevetu, ali ne, nije bilo napravljeno ništa - priznala je Tereza.

Unatoč bolesti, Gabi je, kako kaže, do posljednjih dana zračila toplinom i svojim prepoznatljivim duhom. kao što i sama kaže, danas teško prihvatiti da Gabi više nema.

- Mi smo toliko pričale dok je bila baš boležljiva, ona bi se toliko divno smijala, ne ona je bila, teško mi je reći bila, ona je tu, ne može nestati netko koga tako volite - otkrila je Tereza.

Od glazbene legende oprostili su se i b rojni glazbenici i prijatelji koji su istaknuli koliko je Gabi zapravo bila posebna.

- Majka, baka, ona nam je bila kao majka, svima - opisao ju je Marko Tolja.

Pjevačica Nina Badrić prisjetila se Gabine jednostavnosti.

- Bila je toliko obična, a toliko neobična u jednostavnosti. Sretala sam ju na placu, na putu prema studiju u Preradovićevoj, uvijek pune vreće s placa - otkrila je Nina.

Glazbenik Nikša Bratoš opisao ju je kao osobu koja se uvijek brinula za druge.

- Kao brižna majka, osoba koja je uvijek zračila pozitivom, koja je osjetila kad si imao loš dan i nazvala da te pita kako si, treba li što' - rekao je Bratoš.

Miro Ungar istaknuo je tugu koju osjeća zbog odlaska kolege iz generacije.

- Prestravljen sam kad vidim kako odlaze kolege koji su čak mlađi od mene, gledam na to s tugom jednom jer je prošlo neko vrijeme koje se neće više vratiti - dodao je Miro.

Dvoranom je na kraju odjeknuo dug i snažan pljesak - posljednji pozdrav umjetnici koja je obilježila desetljeća hrvatske glazbene povijesti.

- Baš sam tužan, tužan kraj jedne velike obitelji, ali ogromno bogatstvo koje ostaje iza njih i čast mi je da sam ih imao priliku poznavati - zaključio je Jacques Houdek.

Gabi Novak nastavit će živjeti kroz svoje bezvremene pjesme i kroz ljubav koju je nesebično dijelila svima oko sebe. Podsjetimo, pjevačica je preminula 11. kolovoza, dva mjeseca nakon što nas je napustio njezin sin Matija Dedić, koji nas je napustio 8. lipnja. Inače, n ekoliko tjedana prije svoje smrti, Gabi je snimila i novu verziju svog legendarnog hita ' Nada' , koja je sada i službeno objavljena.