Golotinja, alkohol, seks, 'šore': Što sve nećemo vidjeti na Zrću

Mnogi partijaneri jedva čekaju ljetne dane da obiđu brojne festivale po Zrću, no ove godine im se situacija malo promijenila. Većina velikih festivala otkazala se zbog korona virusa, što uključuje i one na Zrću. Posljednji koji je 'otpao' je Fresh Island Festival, a prije njega otkazali su se Hideout i Spring Break Island. Još se jedino čeka ishod popularnog Sonus Festivala, koji je na rasporedu od 16. do 20. kolovoza.

S obzirom na aktualnu situaciju, čini se kako ove godine stanovnici i posjetitelji Novalje neće, u velikoj mjeri kao prije, prisustvovati negativnim aspektima ovih ludih partyja. Alkoholi teku u potocima, golotinja im nije strana, a ne nedostaje ni seksa na javnim mjestima, kao ni tučnjava i pljački.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Prošle godine dogodio se incident koji je britanski partijaner Jamie Robb objavio na svom Twitter profilu. Na videu je vidljiv sukob redara i posjetitelja na Hideout festivalu na Zrću. Posjetitelji su na afterpartyju bacali predmete poput limenki prema izbacivačima koji su odmah reagirali. Izletjeli su iz kluba s palicama i počeli tući one koji su se našli u blizini, a neke su lovili sve do obale...

Foto: čitatelj 24sata

Britanac Josh Newman je također snimao spomenutu tučnjavu. Nakon što je prestao snimati, Josh tvrdi da su ga izbacivači poprskali sprejem. Međutim, to nije jedini problem za koji kaže da je nastao sa zaštitarima. Josh tvrdi da su ga izbacivači opljačkali i prijetili mu.

- Uhvatili su me u gomili i odveli u VIP dio. Izvadili su mi novac i kartice iz torbe i stavili na stol, a potom i prijetili. Nisam bio jedini, bio je još jedan dečko. Ne znam za njega, ali ja sam rekao da nemam novca u banci. Potom su mi rekli neka odem kod prijatelja i kažem im da mi daju novac. Histerizirao sam i napustio klub momentalno - tvrdio je tada Britanac, kojem su poslije vraćene kartice.

Foto: čitatelj 24sata

Javni seks na Zrću nije nepoznanica. Prije dvije godine internetom se počeo širiti video na kojemu se par prepustio strastima, dok su plutali na napuhanoj patkici.

- Plaža je bila prepuna ljudi. Odjednom su svi ustali te počeli vaditi mobitele i fotoaparate. Mladić i djevojka na žutoj patkici veličine dva metra, udaljenoj svega 50-ak metara od obale, vodili su ljubav. Ljudi su ih bodrili te im pljeskali, a oni su na to dobili dodatni poticaj - glase riječi čitatelja koji nam je te godine poslao snimku. I prethodnih godina događale su se slične stvari...

Foto: čitatelj 24sata

Ono što je interesantno mnogim posjetiteljima Zrća su zasigurno golišave plesačice i hostese, kojih ima na svakom partyju na plaži. One svaki tulum dodatno 'zagriju', odjevene u oskudne krpice, i trpe razna udvaranja mnogobrojnih partijanera. I visoke cijene pića i samog ljetovanja sve su češća pojava na Zrću, a na to su se proteklih godina žalili i poneki strani turisti...

Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

