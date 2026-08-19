Goran Bogdan pokazao u čijem društvu pije kavu: 'Tri Gorana...'

Goran Bogdan na svome je Instagramu objavio fotografiju naizgled obične poslijepodnevne kave, a koja je zapravo rijedak susret trojice hrvatskih glumaca, koji dijele isto ime. Naime, na fotografiji uz Gorana Bogdana su i Goran Navojec i Goran Višnjić, a našli su se na istome mjestu zbog Sarajevo Film Festivala.

- Tri Gorana... - napisao je Bogdan u opisu ispod fotografije gdje trojica prijatelja opušteno sjede na terasi kafića.

Goran Bogdan posljednjih je godina ostvario i iznimnu međunarodnu karijeru pa se tako pojavio u trećoj sezoni iznimno hvaljene serije 'Fargo' i u seriji 'Posljednje pantere', a film 'Čovjek koji nije znao šutjeti', u kojemu je Bogdan imao glavnu ulogu, osvojio je Zlatnu palmu u Cannesu te je dobio nominaciju za Oscara.

Sarajevo: Svečano otvorenje Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Goran Navojec već je desetljćima jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Osim glume, Navojec je i član bosanskohercegovačkog pop-rock sastava Karne.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale drugim crvenim tepihom drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Goran Višnjić nedavno je objavio kako se, nakon uspješne karijere u Hollywoodu gdje mu sigurno jedna od najpoznatijih uloga bila ona doktora Luke Kovača u seriji Hitna služba, s obitelji vraća u Hrvatsku.