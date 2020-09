Goran: 'Strah me da će Hani biti teško bez mene, nadam se da neće biti jako gladna u Zadruzi'

Teško je predvidjeti hoće li Hana pobijediti jer je show tek započeo, ali sigurno će među ukućanima biti puno preokreta jer je jako teško biti toliko dugo u izolaciji, ispričao nam je 'Gospodin Savršeni'

<p><strong>Hana Rodić</strong> (23) ušla je u subotu u srpski reality 'Zadruga', a za taj njen podvig, kako je ispričala, nisu znali njeni roditelji. Natuknula je kako u emisiju možda uđe i njen partner <strong>Goran Jurenec</strong> (40), s kojim je 'kliknula' u showu 'Gospodin Savršeni' jer im je koncem listopada druga godišnjica veze. O Haninom ulasku u novi reality popričali smo s Goranom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana ušla u 'Zadrugu'</strong></p><p>- Smatram da je Hana jako zrela i pametna cura koja dobro zna što želi u životu. I zbog toga ima moju punu podršku za sudjelovanje u novom realityju - ispričao je. Hana i on pričali su o pozivu za ulazak u 'Zadrugu' i raščlanili koliko bi joj takav format realityja odgovarao i kako bi se tamo snašla među svim tim različitim karakterima.</p><p>- Hana ima jako zanimljivu osobnost i da je vizualno atraktivna za televiziju. A uz to je još jako elokventna. Znači da postoji velika mogućnost da jako dugo ostane u tom realityju. Ali također znam koliko je nježna i emotivna osoba pa sam joj htio skrenuti pažnju na te situacije, koje će svakako biti u tom formatu i gdje ju sada neću moći zaštititi od bezobraznih ukućana - priča nam Goran. </p><p>S obzirom na Haninu izjavu o potencijalnom ulasku Gorana u show, upitali smo ga što misli kako bi se snašao.</p><p>- Hana dobro zna koliko zbog snimanja trenutno putujem Europom i koliko posla imam oko moje fitness stranice. Svatko od nas ima svoje ciljeve koje želi postići tako da jedan drugog podržavamo i imamo razumijevanja za odluke drugog, ali moram priznati da mi je bilo slatko čuti da bi htjela da i ja uđem u taj reality. Teško je reći kako bih se snašao jer nešto slično još nisam prošao. Ono što mogu reći je da sam jako natjecateljski nastrojen, tako da bih na taj reality gledao kao na veliki izazov sa svim što ide uz to... - kaže. </p><p>Goran se najviše boji da će odabranica njegova srca zaplakati u realityju i tražiti podršku, a njega neće biti. </p><p>- Teško je vidjeti voljenu osobu da joj je teško, a ne možeš joj nikako pomoći. A ne daj Bože da joj se još nešto dogodi, mislim da uopće više ne bih mogao spavati - pojašnjava. </p><p>Teško je predvidjeti hoće li Hana pobijediti jer je show tek započeo, a nemoguće je predvidjeti što će se sve dogoditi u tih devet mjeseci. Sigurno će, govori Goran, među ukućanima biti puno preokreta jer je jako teško biti toliko dugo u izolaciji.</p><p>- Teško je s najmilijima pa kako ne bi onda bilo s nepoznatima ili čak s onima koji ti uopće ne odgovaraju?! Jedino što znam jest da je Hana iskrena i jako direktna, a to gledatelji jako cijene. Tako da na kraju ima velike šanse daleko dogurati i možda čak završi kao pobjednica - zaključuje. </p><p>Iako je u Srbiji tek nekoliko dana, djevojka mu jako nedostaje jer i inače žive na relaciji Zagreb-Berlin i često zbog posla budu razdvojeni. </p><p>- Pa koga da inače zezam ako nema 'moje male bakice' pokraj mene?! Ali posao i putovanja zasad mi odvraćaju misli tako da ne poludim misleći kako joj je. Znam da joj nije lako, kome od nas bi i bilo u takvoj kući?! Zato joj želim dvije stvari; prvo, svu snagu koju treba da izdrži do kraja i drugo, da nije jako gladna tamo… - istaknuo je za kraj. </p>