VIRALNI HIT

Mirna Zidarić se našalila pa Gorana iz 'Potjere' koji je tvrdio da ima 65 pitala: Koja je tajna?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Mirna Zidarić se našalila pa Gorana iz 'Potjere' koji je tvrdio da ima 65 pitala: Koja je tajna?
Foto: Matija Habljak/PIXSELL, HRT

U 'Potjeri' se natjecao Goran iz Šibenika koji je tvrdio da ima 65 godina i da koristi posebne kreme. Neki su 'nastavili' s njegovom šalom i pitali ga za savjet

Epizoda HRT-ove “Potjere” koja je emitirana u ponedjeljak i dalje je glavni hit na društvenim mrežama. Naime, u centru pozornosti je natjecatelj Goran Subašić iz Šibenika, koji se predstavio kao 65-godišnji cvjećar.

Nakon toga mu je Joško Lokas poručio da mu preda kontakte iz mobitela ako zaista ima 65 godina, na što je Goran uzvratio da se “dobro drži” zahvaljujući posebnim kremama za lice, “možda i ne sasvim legalnima”. U studiju su se svi dobro nasmijali.

Na društvenim mrežama postao je hit, a neki su ga zaista pitali koje kreme koristi. No bilo je i onih koji su se s tim pitanjem našalili. Cijela situacija nasmijala je i HRT-ovu voditeljicu Mirnu Zidarić koja se također našalila na društvenim mrežama uz navedenu snimku.

- Bi li otkrio tajnu? Pitam za frendicu - napisala je šaljivo voditeljica.

Bilo je i onih koji su ga shvatili doslovno i raspitivali se o “čudesnoj kremi”. Goran je dodatno podgrijao priču duhovitom objavom u kojoj je tvrdio da koristi skupu kremu od egzotične biljke s Papue Nove Gvineje te u šali ponudio da je proda zainteresiranima.

