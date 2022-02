Bivši nogometaš i reprezentativac Goran Vlaović (49) i bivša misica Ivana Mišura Vlaović (33) postali su roditelji djevojčice Vane prošle godine.

Naime, ovaj bivši nogometaš koji iz prvog braka ima još troje djece, sada je otkrio kako se snalazi u ulozi oca.

- Glupo je da se hvalim, ali sam odličan, imam iskustva i mislim da je najbitnije ne plašiti se toga. Sa zadovoljstvom volim napraviti sve oko bebe, ne vidim to kao muški ili ženski posao, to je interakcija s vlastitim djetetom i to je predivna stvar - rekao je u intervjuu za In Magazin.

Goran će uskoro proslaviti 50. rođendan, ali je priznao da se uopće ne osjeća tako.

- Pokušavam ne razmišljat o tome, ne osjećam se tako, ali to je činjenica, pa prihvaćam - rekao je iskreno Goran.

Prisjetimo se, bivši nogometaš oženio je bivšu Miss Universe tijekom ljeta prošle godine. Par je nedavno i u središtu Zagreba otvorio otvorio wellness oazu.

