Goruće pitanje sezone Oscara: Zašto ne Timothée!? Ovo je sve o filmu 'Marty Veličanstveni'

Novi film Josha Safdieja ima fanatičnu energiju 150-minutnog ping-pong meča u kojem jedan igrač trči s jedne strane stola na drugu i ne dopušta loptici da padne. Ova drama je maratonski sprint satkan od suludih kalvarija, buke, noćnih mora, crnog humora i sirove sentimentalnosti. U središtu toga kaosa je Timothée Chalamet u, po mnogima, ulozi karijere.

Labavo inspiriran stvarnim američkim stolnoteniskim prvakom iz pedesetih, Martyjem “The Needle” Reismanom, Chalametov lik je hodajuća kugla sirove, neurotične energije. Marty je šarmantni prevarant, narcis i propalica čiji je jedini životni smisao vlastiti uspjeh. Chalamet je na ekranu tijekom cijelog trajanja filma, a njegova izvedba je toliko fizički i emocionalno iscrpljujuća da se čini kao da je spojen na nuklearni reaktor. Njegovu predanost ulozi najbolje opisuje on sam u nedavnim intervjuima gdje je bez lažne skromnosti svoju izvedbu nazvao najboljom u karijeri. Čak sedam godina je marljivo vježbao stolni tenis.

​- Ovo je vrhunska stvar. Važno je to reći naglas jer ne želim da ljudi disciplinu i radnu etiku koju unosim u filmove uzimaju zdravo za gotovo - izjavio je ponosno Chalamet. Nakon gledanja filma teško je ne složiti se s njim. Njegov Marty Mauser istovremeno je odbojan i magnetski privlačan, čovjek čija vas arogancija tjera da ga mrzite, ali čija vas nesalomljiva volja tjera da navijate za njega, čak i dok donosi niz katastrofalnih odluka.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

No “Marty Supreme” ili “Marty Veličanstveni” zapravo nije klasičan sportski film. Ovdje nema montaža treninga, nema mudrih mentora ni scena u kojima protagonist objašnjava svoju tehniku. Film zapravo nije o stolnom tenisu; film jest stolni tenis. Safdie, sa svojim dugogodišnjim suradnikom i koscenaristom Ronaldom Bronsteinom, u svaku scenu ugrađuje ritam i duh igre. Brzi dijalozi zvuče poput loptice koja udara o stol, a kamera Dariusa Khondjija juri za Martyjem dok se on probija kroz pretrpane ulice i zadimljene dvorane New Yorka pedesetih. Taj osjećaj stalne napetosti pojačan je genijalnom upotrebom zvuka i glazbe Daniela Lopatina, koji hitovima iz osamdesetih stvara energični ugođaj.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Safdiejev stil gledatelja neprestano drži na rubu sjedala. Svaka scena je pretrpana informacijama, bukom i kaosom i stvara klaustrofobičnu atmosferu iz koje nema bijega. Od oronulih stanova na Lower East Sideu do luksuznih apartmana hotela Ritz u Londonu, svijet koji je stvorio legendarni dizajner produkcije Jack Fisk opipljiv je i živ, pun autentičnih, nesavršenih lica kakva se rijetko viđaju u modernom Hollywoodu.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

U Londonu se Martyjev turbulentni put presijeca s onim Kay Stone, umirovljene filmske zvijezde koju glumi Gwyneth Paltrow u svom velikom povratničkom nastupu. Kay je zarobljena u braku s grubim biznismenom Miltonom (briljantno odabran Kevin O’Leary, zvijezda reality showa “Shark Tank”), a u Martyju pronalazi iskru života koja joj je odavno ugašena. Njihova veza je složena i prožeta senzualnošću koja prkosi velikoj razlici u godinama. Paltrow je duhovita i elegantna te razumije Martyja bolje nego što on razumije sam sebe. Film sadrži nekoliko eksplicitnih scena seksa, o kojima je glumica otvoreno govorila.

- Mislila sam si, ‘OK, super. Ja imam 109 godina, a on 14’. Imamo puno, puno seksa u ovom filmu - našalila se Paltrow. Uz njih se ističe i Odessa A’zion kao Rachel, Martyjeva djevojka iz djetinjstva čija trudnoća dodatno komplicira njegov ionako kaotičan život. Film se ne boji šokirati i pomicati granice dobrog ukusa, što će neke gledatelje oduševiti, a druge potpuno odbiti.

Redatelj Josh Safdie servira niz bizarnih i nezaboravnih scena koje kao da su osmišljene da testiraju izdržljivost publike. Jedna od najupečatljivijih scena uključuje Martyja, psa, kadu i kultnog redatelja Abela Ferraru u cameo ulozi, a završava tako da ta kada propada kroz strop i pada na kat ispod. U drugom trenutku film nas vodi u nadrealni i uznemirujući flashback iz Auschwitza, gdje Martyjev prijatelj Béla (Géza Röhrig), koji je preživio holokaust, prekriva svoje tijelo medom kako bi ga drugi zatvorenici lizali. Tu je i scena sa svinjom i poljupcem koje je mnoge asocirala na mučnu prvu epizodu prve sezone serije “Black Mirror”. Svidio vam se ili ne, ovo je film koji vas nakon gledanja neće ostaviti ravnodušnima.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Inače, film je 22. veljače šokantno podbacio u Londonu. Marty Supreme ostao je bez ijedne BAFTA nagrade, a imao je 11 nominacija. Ekipi preostaje 15. ožujak i dodjela Oscara. Imaju devet nominacija, a Timothée Chalamet toliko želi taj zlatni kipić.