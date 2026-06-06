Gotova istraga: Policija objavila uzrok smrti Hulka Hogana

Gotovo godinu dana nakon smrti ikone profesionalnog hrvanja Hulka Hogana, čije je pravo ime bilo Terry Bollea, istraga o uzroku njegove smrti napokon je zaključena. Hogan je preminuo u 72. godini 24. srpnja 2025. nakon srčanog udara, a u službenom se izvješću navodi kako sve upućuje na prirodnu smrt, navodi New York Post.

Policijska uprava u Clearwateru na Floridi objavila je u petak kako je njihova opsežna istraga gotova te da nema dokaza koji bi upućivali na kazneno djelo. U službenom izvješću na 72 stranice, istražitelji su detaljno obrazložili svoj zaključak, zahvalivši pritom Hoganovoj obitelji i pravnom timu na suradnji.

Foto: Raoul Gatchalian/Press Association/PIXSELL

- Nakon iscrpnog pregleda izjava, medicinske dokumentacije, snimki nadzornih kamera iz rezidencije i vizualnog pregleda tijela gospodina Bollee, nije pronađen nijedan dokaz koji bi upućivao na to da je smrt Terryja Bollee bila išta drugo osim prirodna - napisali su istražitelji.

U izvješću se dodaje: "Tijekom istrage nije pronađen nikakav dokaz koji bi ukazivao na bilo kakvo kazneno djelo povezano s njegovom smrću."

Obitelj sumnjala na medicinsku pogrešku

Obitelj Hulka Hogana ranije je sumnjala u uzrok smrti. Nekoliko mjeseci nakon njegove smrti su iznijeli tvrdnju da je tijekom operacije vrata neposredno prije smrti Hoganu 'prerezan frenični živac', ključan motorički i osjetilni živac koji kontrolira disanje. Njegova kći Brooke Hogan najglasnija je u izražavanju sumnji. Ona je javno dovela u pitanje ulogu privatnog liječnika koji je potpisao smrtovnicu te je upozorila na navodni nestanak medicinskog tehničara koji je bio prisutan u kući na dan Hoganove smrti.

Foto: Jeenah Moon

Prošle godine je objavljeno kako je Hogan preminuo od akutnog infarkta miokarda, odnosno srčanog udara. Imao je i drugih problema sa zdravljem - kroničnu limfocitnu leukemiju te atrijsku fibrilaciju, stanje koje uzrokuje nepravilan rad srca. Borio se i s drugim ozbiljnim zdravstvenim problemima, koje su bile posljedica njegove karijere. Bio je čak na 25 operacija, među kojima su i brojne operacije leđa te zamjene oba kuka i koljena.

Njegova supruga Sky Daily neposredno prije njegove smrti demantirala je glasine da je u komi, ali je potvrdila da se oporavlja od teške operacije vrata.

*uz korištenje AI-ja

