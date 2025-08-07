Obavijesti

U PETAK, 8. KOLOVOZA

Grace Jones stiže u pulsku Arenu na Adria Summer Festival: Večer će otvoriti enigmatični duo...

Grace Jones stiže u pulsku Arenu na Adria Summer Festival: Večer će otvoriti enigmatični duo...
Pula: Grace Jones koncertom otvorila 6. Dimensions Festival | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Grace Jones, jedno od najvažnijih imena moderne glazbe i pop kulture, dolazi 8. kolovoza u pulsku Arenu na Adria Summer Festival, a večer će u 21 sat otvoriti enigmatični electro-pop duo Nipplepeople

Neprilagodljiva, neukrotiva i uvijek ispred svog vremena – Grace Jones, glazbena i vizualna ikona koja već pola stoljeća redefinira granice umjetnosti, sutra dolazi u pulsku Arenu otvoriti Adria Summer Festival. Spektakl počinje u 21 sat uz enigmatične Nipplepeople, poznatima po hitovima 'Frka', 'Tebi' i 'Ne volim te', a nakon njih večer pripada njoj – ženi koja se ne ponavlja, ne uklapa i ne pristaje na kompromise.

Grace Jones umjetnica ne pripada nijednoj kategoriji – i upravo zato je toliko značajna. Već više od pola stoljeća uspijeva zadržati relevantnost u industriji koja se stalno mijenja.

Njezin glazbeni izričaj ne oslanja se na formulu – Jones kombinira reggae, funk, new wave, elektroniku i post-punk u osobit zvuk koji je nemoguće svesti na žanrovsku etiketu.

Ona nije samo pjevačica. Ona je vizualna i scenska sila, figura koja je oblikovala estetiku cijele jedne epohe. Androgina, moćna i potpuno svoja, izgradila je umjetnički identitet koji se ne oslanja ni na koga osim na samu sebe.

U svijetu prepunom kopija, Jones je ostala original. Njezin utjecaj prepoznaju i danas umjetnici koji oblikuju scenu – od Lady Gage i Rihanne do suvremenih modnih dizajnera.

Kultni album Nightclubbing, singlovi kao što su "Pull Up to the Bumper", "My Jamaican Guy", "I’ve Seen That Face Before" i nezaobilazna "Slave to the Rhythm", svjedočanstva su njezine umjetničke širine i autentičnosti.

Svaki nastup Grace Jones je izvedba koja briše granice između glazbe, performansa i mode. Publika ju ne dolazi samo slušati – dolazi svjedočiti. Jer u vremenu predvidivosti, njezina pojava i dalje ostaje iznenađenje – rijetka, snažna i neponovljiva. Ulaznice za koncert možete nabaviti na Entriju.

