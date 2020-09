Grace Kelly imala je sve, a život je izgubila u sumnjivoj nesreći

<p><strong>Grace Kelly</strong> bila je jedna od najpopularnijih glumica 20. stoljeća, a samom svojom pojavom bila je inspiracija mnogim redateljima poput <strong>Alfreda Hitchcocka</strong>. Na filmskom platnu postavila je temelje američke filmske industrije i naizgled živjela savršen život, no ipak nije sve bilo tako čarobno kakvim se doimalo. </p><p>Rođena je 12. studenog 1929. godine, a nakon srednje škole je upisala Američku akademiju dramskih umjetnosti u New Yorku jer je željela postati glumica. Roditelji su se protivili toj ideji, no Grace se nije moglo odgovoriti od njezinog nauma. Radila je i kao model, a prvu zapaženiju ulogu imala je u filmu 'Točno u podne'.</p><p>Glumila je s najvećim imenima tog vremena. S <strong>Clarkom Gableom</strong> i <strong>Avom Gardner</strong>, a nakon nominacije za Zlatni globus započeo je njen uzlet. Hitchcock ju je smatrao svojom muzom, a uslijedile su uloge u 'Nazovi M radi umorstva' i 'Prozoru u dvorište'. Za ulogu u 'Provincijalki' osvojila je Oscara.</p><p>Prije nego što se udala, Grace Kelly je bila poznata po vezama sa starijim muškarcima. Nakon veze s profesorom <strong>Donom Richardsonom, </strong>Grace se spetljala s oženjenim glumcem <strong>Geneom</strong> <strong>Lyonsom, </strong>a nedugo nakon njega imala je aferu s Clarkom Gableom,<strong> </strong>koja joj je umalo uništila karijeru. </p><p>Budućeg supruga princa <strong>Rainiera III</strong>. od Monaka upoznala je na setu filma 'Drž’te lopova' 1955. On je tada već bio u braku, no nekoliko mjeseci kasnije zaprosio je Kelly, a glumica je prije samog vjenčanja morala napraviti zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo može li kneževini roditi nasljednike ili ne. Tzv. 'vjenčanje stoljeća' pratilo je 30 milijuna ljudi diljem svijeta, a Grace Kelly postaje princeza od Monaka. </p><p>Novopečena princeza tada je odigrala i svoju posljednju ulogu prijestolonasljednice u filmu 'Visoko društvo', a nakon toga je zauvijek napustila glumu. Alfred Hitchcock 1964. godine ponudio joj je čak milijun dolara kako bi glumila u filmu 'Marnie', no bila je svjesna da bi povratak glumi značio izgon iz kneževine. Grace je rodila troje djece, sina <strong>Alberta</strong> te kćeri <strong>Caroline</strong> i <strong>Stéphanie</strong>.</p><p>Život je izgubila 14. rujna 1982., prije točno 38 godina. Grace i princ vraćali su se s proslave 25 godina braka, a navodno zbog moždanog udara princeza je izgubila kontrolu nad vozilom i sletjela s ceste u provaliju, no s godinama se razvio sve veći broj onih koji ne vjeruju u službenu verziju ove prometne nesreće već se priklanjaju brojnim teorijama zavjere oko toga tko je ustvari ubio princezu.</p>