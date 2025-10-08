Obavijesti

'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'

Halid BeÅ¡liÄ nastupio U SraÄincu pored VaraÅ¾dina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Od Halida Bešlića se oprostila i izdavačka kuća Croatia Records. Oni su u svojem priopćenju naveli kako je bio 'ne samo veliki pjevač, nego i simbol dobrote'...

Javnost je u utorak potresla vijest da je preminuo legendarni pjevač narodne glazbe Halid Bešlić. Od njega su se kroz dan opraštali brojni njegovi kolege, a oglasila se i izdavačka kuća Croatia Records. Oni su u svojem priopćenju na društvenim mrežama naveli kako 'njegov odlazak označava kraj jedne izuzetne ere, ali i potvrdu trajne snage glazbe koja nadživljava svoje stvaratelje'. 

- Rođen 20. studenog 1953. godine u Knežini kod Sokoca, Halid je više od četiri desetljeća karijere ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni regije. Amaterski se počeo baviti pjevanjem još u osnovnoj školi kroz razna kulturno-umjetnička društva, a najviše vremena je proveo u KUD-u "Zija Dizdarević".

Prvu singl ploču Grešnica/Ne budi mi nadu objavio je 1979. godine za Diskoton, a prvi LP Halid Bešlić 1981. godine. Suradnju s Jugotonom započeo je na svom petom studijskom albumu Otrov 1986. nakon čega slijede albumi Eh, kad bi ti rekla, volim te, Mostovi tuge, U živo! i Daleko je sreća prodani u dijamantnim i platinastim nakladama. Legendarnom pjevaču narodne glazbe Croatia Records objavila je kompilaciju Najveći hitovi 2009. godine s osamnaest velikih hitova.

Miljacka, Ja bez tebe ne mogu da živim, Romanija, Hej zoro, ne svani, Prvi Poljubac, Neću, neću dijamante samo su neki od bezvremenskih hitova koji će zauvijek podsjećati na njegov glas, emociju i autentičnost. Zadnju pjesmu, duet Godino vrela snimio je s Dinom Merlinom ovog proljeća, a pjesma se nalazi na Merlinovom albumu Mi.

Tijekom svoje karijere Halid je bio ne samo veliki pjevač nego i simbol dobrote – tijekom ratnih godina održao je više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe pomažući onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoja glazbena ostvarenja i doprinos glazbenoj kulturi regije.

Njegova glazba ostaje s nama, a njegov lik i djelo zauvijek će živjeti kroz pjesme koje je ostavio iza sebe - naveli su u objavi. 

