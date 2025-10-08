Obavijesti

TUGA NA ESTRADI

Grašo je zbog Halidove smrti odgodio koncerte u Sarajevu i Mostaru: Duši je potrebna tišina

Foto: Instagram

Pjevač je poručio kako pjesma ovih dana mora utihnuti i prepustiti prostor tišini i poštovanju prema legendi narodne glazbe, čiji je odlazak potresao regiju

Postoji vrijeme kada pjesma miluje dušu…ali postoji i ono drugo vrijeme - kada je duši potrebna tišina. Tišina je glas tuge, poštovanja, sjećanja i ljubavi prema čovjeku koji je sve to zaslužio. Tom je rečenicom Petar Grašo najavio da zbog smrti Halida Bešlića odgađa koncerte u Mostaru i Sarajevu, koji su se trebali održati 9. i 10. listopada. Novi datumi bit će 22. i 23. listopada.

Midhat Čejvanović Dirljivo svjedočanstvo čovjeka koji je ležao s Halidom u bolnici: Do kraja je ostao isti, voljeni
Dirljivo svjedočanstvo čovjeka koji je ležao s Halidom u bolnici: Do kraja je ostao isti, voljeni

Dan ranije i grupa Crvena jabuka objavila je da odgađa svoj veliki koncert u sarajevskoj Skenderiji. Umjesto 11. listopada, održat će ga 17. listopada.

- Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše glazbene scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu, odlučeno je da se termin koncerta odgodi kako bismo svi imali priliku dostojanstveno se oprostiti od čovjeka koji je obilježio generacije - poručili su iz organizacije na društvenim mrežama.

Zagreb: Crvena jabuka predstavila novi album i najavila koncertnu turneju
Zagreb: Crvena jabuka predstavila novi album i najavila koncertnu turneju | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

