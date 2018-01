Grdović: 'Supruga Brankica je navikla da me nema doma...'

Ja sam pjevač i zabavljač. Kao i kod drugih, supruge su naviknute na to da nas za dane poput Valentinova ili Nove godine nema doma. One brinu za obitelj, a mi radimo, rekao je Mladen Grdović (59).

Zadarski će pjevač za Valentinovo imati koncert u jednom zagrebačkom klubu. Kaže da svira posvuda, odnosno gdje ga pozovu. Tako je i za Valentinovo već pjevao u Zadru, Dubrovniku i Splitu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Idem ondje gdje me vole i gdje me pozovu. A vole me svuda, ha, ha - kaže Grdović.

Pola vremena živi u Zadru, a pola u Zagrebu. Valentinovo će sa svojom Brankicom (48) proslaviti neki drugi dan.

- Lijep je to dan, slavi se ljubav. Mi nećemo slaviti baš 14. veljače, ali već ćemo to nadoknaditi. Ne znam još što ću joj kupiti, najviše joj volim darove kupovati spontano. Tako ću je i ove godine nečim lijepim iznenaditi, samo još ne znam čime - otvorio je romantičnu dušu pjevač.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kaže da ga i dalje prolaze trnci kad se sjeti nastupa na Europskom rukometnom prvenstvu u splitskoj Spaladium Areni. No dodao je i da ga takve 'masovke' više ne zanimaju, draže mu je pjevati u nekim manjim prostorima.

- Napjevao sam se ja dosta pred 30.000, pa i više ljudi. Sad sam za male dvorane ili klubove. Iako sam uvjeren da mi ne bi bio problem napuniti ni zagrebačku Arenu. Napunio sam tako u svojem Zadru Višnjik, i danas je tih 9000 prodanih karata rekord. Inzistirao sam da ne smiju biti skuplje od 30 i 50 kuna te sam sav prihod donirao u humanitarne svrhe - rekao je Grdović.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Najavio je i turneju 'Tri mušketira'. Zlatko Pejaković (67), Jasmin Stavros (63) i on u svibnju kreću na turneju.

- Veselim se tome. Baš smo i spot za novu pjesmu snimili. Zove se ‘Prijatelji, zovite mi nju’ - otkrio je pjevač.

Menadžer Ljubo Šeperić kaže da pjesma nije u njihovu klasičnom stilu.

- Ljubavna je, ali je malo više rokerskija, malo je žešća - objasnio je Šeperić.