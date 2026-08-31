Mladen Grdović na Facebooku je podijelio tužnu vijest o svojoj kujici, bijelom špicu, koju pjevač ima već 15 godina. U videu koji je objavio, Mladen leži pokraj psa, nježno ga mazi i ljubi.
FANOVI GA TJEŠE
Grdović podijelio tužnu vijest: 'Kad ti tvoje najmilije odlazi...'
Čitanje članka: < 1 min
Mladen Grdović na Facebooku je podijelio tužnu vijest o svojoj kujici, bijelom špicu, koju pjevač ima već 15 godina. U videu koji je objavio, Mladen leži pokraj psa, nježno mu tepa, mazi ga i ljubi.
- Kad ti tvoje najmilije odlazi... ljubav tatina 15 godina - napisao je pjevač uz snimku. Njegovi prijatelji pružili su mu riječi podrške i podijelili vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca.
- Biti uz nju je najveći mogući izraz ljubavi, znamo da smo bili uz njih do kraja... puno snage dragi Mladene - stoji u jednom komentaru. Pratitelji su mu poručili da izdrži u ovim teškim trenutcima te da razumiju njegovu bol zbog odlaska ljubimca koji su ravnopravni članovi obitelji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku