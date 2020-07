Grdović uzvratio Houdeku: 'On je ljubomoran i posesivan. Da je nastupao, ne bi tako govorio...'

Iako lipo piva, to mu ne mogu osporit. Ali ne valja mu to gađanje iz čistog mira. Prije svega, izgadija je time grad Split, rekao nam je zadarski pjevač nakon nastupa

<p>Nakon što je pjevač <strong>Jacques Houdek</strong> (39) na društvenim mrežama iskritizirao pjevanje kolega koje su nastupale na retrospektivnoj večeri jubilarnog 60. Splitskog festivala, <strong>Mladen Grdović</strong> (61), koji se natjecao na finalnoj večeri na Prokurativama, nije mu ostao dužan.</p><p>- On je ljubomoran čovik. I posesivan. Iako lipo piva, to mu ne mogu osporit. Ali ne valja mu to gađanje iz čistog mira. Prije svega, izgadija je time grad Split - rekao nam je Grdović nakon nastupa.</p><p>- Da je on tu piva, drukčije bi govorija. Ako sam ja nekoga nekad izgadija, to je bilo jer je taj netko prije toga rekao nešto loše o meni - dodao je.</p><p>Podsjetimo, Jacques je na Facebooku napisao da bi neki pjevači trebali potražiti profesionalnu pomoć, a uvjereni su da im nije potrebno raditi na svom pjevanju.</p><p>- Što reći? Nedovoljno. Sjedi, jedan! Za svakog normalnog i razumnog čovjeka koji sebe naziva profesionalcem, to je nedopustivo. Ovdje čak ima i nekih jako popularnih mladih pjevača koji doslovno nisu u stanju ni sastati se s partnericom u dvoglasju. To su osnove. Na tome se ponekad radi godinama - oštro je započeo pjevač.</p><p>- Tako se javno izložiti, blamirati. Ne razumijem. Svi imamo svoje dobre i manje dobre dana. I sam bih najradije s YouTubea poskidao neke svoje snimke. No, zaboga, pa neki nivo kod profesionalaca nikada ne pada. Ali kao što često kažem, mnogi imaju glas, ali ne znaju pjevati. Ako nemaju neko bolje rješenje, ja sam im spreman pomoći - zaključio je Houdek.</p>