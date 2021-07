Gwyneth Paltrow (48) u Parizu se družila s umjetnicom Sheilom Hicks te prijateljima Suzanneom Demisch i Amy Griffin. Napravile su nekoliko selfieja, a mnoge je iznenadilo lice poznate glumice koje je bilo bez šminke.

- Ima malo bora, ali nije plastična. Prirodna je - pisali su joj pratitelji. Ipak, nisu se svi slagali s tom konstatacijom. Glumica je nedavno posjetila doktora Draya, koji je poznat po tome da ženama stavlja filere u usne.

- Nije to to ako posjetiš Pariz, a ne staneš kod maestra doktora Draya - napisala je Gwyneth, kći glumice Blythe Danner (78).

Popularan je kod dama zbog zbog raznih tretmana, ali najčešće ga vole jer osvježava usne, smanjuje bore oko usta, vraća im hidrataciju i 'pofriška' ih.

Paltrow ne skriva da voli koristiti blagodati estetske kirurgije, ali kako je pojasnila, ne zato da bi što duže sačuvala mladolik izgled već zato što želi izgledati odmorno i živahno. Neki joj i to spočitavaju pa govore 'Ideš kod brojnih doktora pa nije teško dobro izgledati'.

- Mislim da je lijepo kad žene podijele svoja iskustva i to što su na sebi radile jer je previše pompe oko operacija, injekcija i filera. Bilo b lijepo da ljudi budu sigurni u zahvat koji žele napraviti. Ali i ako žele da to bude njihova 'tajna ljepote' i to je okej.

Ranije je pričala o tome kako se odlučila na to da se više ne šminka. Prigrlila je prirodan izgled pa dodala:

- Nikad ne želim učiniti nešto pa da ne nalikujem na sebe. Ne želim izgledati mlađe. Nije u tome stvar. Želim izgledati dobro za svoje godine.