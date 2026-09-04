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KONCERT 9. RUJNA

Gypsy jazz pod lampicama: Oridano Trio stiže u Jazz Garden

Piše 24sata,
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Gypsy jazz pod lampicama: Oridano Trio stiže u Jazz Garden
Zagreb: U parku Maksimir, gitaristički duet Orjen Riđanović i Hrvoje Sudar izvode gypsy jazz glazbu | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL
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Inspiriran glazbenom ostavštinom legendarnog Djanga Reinhardta, Oridano Trio njeguje zvuk u kojem se susreću virtuoznost, improvizacija, elegancija i zarazni swing.

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U srijedu, 9. rujna, VIB Garden ponovno postaje mjesto susreta vrhunskog jazza i opuštene ljetne atmosfere. U sklopu programa Jazz Garden s početkom u 20 sati nastupit će Oridano Trio, jedan od cijenjenih domaćih gypsy jazz sastava, predvođen virtuoznim gitaristom Orjenom Riđanovićem. Ulaz na koncert je besplatan.

Ljetna večer u vrtu pod lampicama, čaša omiljenog pića i prepoznatljivi zvuk gypsy jazza ovoga će puta publiku odvesti u atmosferu pariških jazz klubova tridesetih godina prošlog stoljeća. Inspiriran glazbenom ostavštinom legendarnog Djanga Reinhardta, Oridano Trio njeguje zvuk u kojem se susreću virtuoznost, improvizacija, elegancija i zarazni swing.

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Trio čine Orjen Riđanović na lead gitari, Hrvoje Sudar na ritam gitari te Mario Jamnić na kontrabasu. Njihova zajednička svirka donosi karakterističan manouche izričaj, obilježen brzim i virtuoznim gitarskim dionicama, čvrstim ritmom i toplim zvukom kontrabasa. Rezultat je glazba koja istodobno zvuči profinjeno i razigrano te zadržava spontanost i energiju zbog kojih gypsy jazz već desetljećima osvaja publiku diljem svijeta.

Posebnu snagu Oridano Trija čini upravo neposrednost njihove izvedbe. Improvizacija i međusobna komunikacija glazbenika svakoj skladbi daju novi karakter, dok prepoznatljivi swing ritam stvara atmosferu kojoj je teško odoljeti. Riječ je o glazbi koja jednako dobro pristaje pažljivom koncertnom slušanju kao i opuštenoj večeri u društvu.

Koncert Oridano Trija nastavak je programa Jazz Garden, koji u VIB Garden donosi jazz u njegovu možda najprirodnijem ljetnom izdanju, na otvorenom, u intimnom ambijentu vrta i neposrednoj blizini publike i glazbenika.

Svi ljubitelji jazza, swinga i gypsy jazza, ali i oni koji jednostavno traže dobar soundtrack za toplu rujansku večer u gradu, pozvani su u srijedu, 9. rujna, u VIB Garden. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

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