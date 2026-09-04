The Rumjacks se vraćaju u Zagreb: "Hrvati se znaju dobro zabaviti, a to volimo i mi!"

Glasne gitare, irske melodije, Guinness i publika koja rijetko miruje. The Rumjacks već su godinama sinonim za koncerte nakon kojih se kući ne odlazi suhe majice. Australski bend, koji je svojim spojem punka i tradicionalnog irskog folka osvojio publiku diljem svijeta, 11. rujna vraća se pred hrvatske obožavatelje u Vintage Industrial Bar. Uoči njihova novog zagrebačkog nastupa za 24sata razgovarali smo s Johnnyjem McKelveyjem, basistomThe Rumjacksa. Nakon godina provedenih u avionima, kombijima, hotelima, klubovima i na festivalskim pozornicama diljem svijeta, McKelvey priznaje da ga putovanja još uvijek mogu oduševiti.

– Nikada mi neće dosaditi prilika da vidim svijet. To što mogu putovati zahvaljujući sviranju glazbe nešto je što nikada neću uzimati zdravo za gotovo. Gotovo svakoga dana vidiš novu zemlju ili grad i upoznaješ toliko različitih kultura. To je bez konkurencije najbolji dio svega – govori nam Johnny. Ipak, postoji jedan dio života na turneji kojeg bi se bez problema odrekao.

– Bio bih sasvim sretan da više nikada ne moram doživjeti okupljanje u predvorju hotela ili let u šest ujutro - komentirao je.

Slobodan dan? Pranje rublja i spavanje

The Rumjacks na pozornici ostavljaju dojam benda kojem zabava nikada ne prestaje. Njihovu glazbu prate slike prepunih pubova, piva, plesa i kontroliranog kaosa, no stvarnost na turneji ipak je nešto mirnija.

– Uvijek je borba kada dobiješ slobodnu večer ili dan. Želiš imati osjećaj da si stvarno dobio slobodan dan pa zamišljaš razgledavanje, upoznavanje grada, dobar restoran i slične stvari. Ali obično sve završi pranjem rublja ili spavanjem – smije se McKelvey. Ako ipak ostane nešto energije, članovi benda pronaći će lokalni bar ili otići na dobru večeru, ali prioritet je odmor.

– Uglavnom pokušavamo otići ranije spavati i napuniti baterije. Gabe je definitivno najtiši među nama! A neki članovi naše ekipe definitivno vole pronaći malu 'avanturu' tijekom slobodnih večeri - kaže glazbenik. A kako bi izgledao savršen izlazak po Johnnyjevu ukusu? Prilično jednostavno.

– Pronašao bih neko mjesto u blizini koje toči dobar Guinness ili dobar gin-tonic. Malo glazbe u pozadini i, u savršenom svijetu, dobra nogometna utakmica na televiziji. Dodatni bodovi ako imaju kamin! - iskren je. Tko bi prvi napustio takvu zabavu također nije tajna.

– Pietro bi prvi otišao kući. Taj čovjek voli dobru televizijsku seriju i rano otići spavati kad god može.

Bi li najradije preskočili svoj najveći hit?

Gotovo je nemoguće govoriti o The Rumjacksima bez pjesme "An Irish Pub Song". Njihov najveći hit odavno je prerastao granice celtic punk scene, a bend ga je tijekom godina odsvirao nebrojeno puta. Može li glazbeniku pjesma koju publika uvijek iznova traži nakon toliko vremena ipak dosaditi?

– Bez obzira na sve, volimo uživo izvoditi svoje pjesme i to nam nikada ne dosadi. Ali definitivno postoje trenuci kada slažemo set-listu i puno bismo radije izostavili tu pjesmu te ubacili hrpu drugih stvari koje smo napisali nakon nje – priznaje Johnny. Na kraju ipak presudi publika.

– Želimo da ljudi uživaju u svakoj pjesmi pa pokušavamo svirati što više toga iz cijelog našeg kataloga koji je nastajao tijekom godina. Dok god je publika sretna, sretni smo i mi - dodao je.

'Propuštaš vjenčanja, rođendane i gledaš kako ti nećaci odrastaju'

Život glazbenika koji velik dio godine provodi na turnejama ima i mnogo ozbiljniju stranu. Iza fotografija iz novih gradova i snimki prepunih koncertnih dvorana kriju se mjeseci provedeni daleko od obitelji i prijatelja. Na pitanje što je najveća žrtva takvog života, veze, obitelj, prijateljstva ili nemogućnost stvaranja normalne svakodnevice, Johnny odgovara kratko: sve navedeno.

– Održavati bilo kakav odnos vrlo je teško, a imati nekakvu rutinu jednostavno je nemoguće. Vjerojatno je svakome od nas drugačije, ali mislim da su najteže upravo te 'normalne' stvari, vjenčanja prijatelja, rođendani, godišnjice ili to što gledaš kako ti nećaci odrastaju, a nisi uvijek tamo - ispričao nam je. Svjestan je, kaže, koliko takav način života zahtijeva odricanja.

– Puno je žrtvovanja, ali to je život koji smo odabrali i, na kraju dana, svi volimo ovo što radimo.

'Hrvati se znaju dobro zabaviti'

Jedna od sljedećih postaja ponovno im je Zagreb. The Rumjacks 11. rujna stižu u Vintage Industrial Bar, a hrvatsku publiku Johnny dobro pamti.

– Hrvati se vole dobro zabaviti, a volimo i mi, tako da je to savršena kombinacija! Mislim da ljudi jako cijene činjenicu da si došao svirati u njihov grad i zato na koncert dođu s pravim stavom, žele se dobro provesti - naglasio je. Posebno pamti energiju naše publike.

– Publika je uvijek potpuno u glazbi i ima snažnu energiju, a mi to obožavamo. Dođite, uživajte u večeri, povedite prijatelje i podijelite tu energiju s nama. Siguran sam da će onda sve biti savršeno - dodaje. A kada bi mu netko poklonio potpuno slobodan dan u Zagrebu, bez tonske probe, intervjua i obveza prema turneji?

– Ako je moguće, napravio bih sve navedeno! – smije se. – Ali realno, što više sna, dobar obrok i pristojan pub negdje u blizini bili bi mi sasvim dovoljni. A uvijek je lijepo upoznati lokalce - ističe glazbenik.

Jedna stvar i dalje mu je nevjerojatna

Nakon toliko godina teško je pronaći nešto što članovi benda već nisu doživjeli: albumi, aerodromi, beskrajne vožnje kombijem, backstagevi, festivali i tisuće ljudi koji pjevaju njihove pjesme. Ipak, jedan osjećaj Johnnyju McKelveyju još nije postao normalan.

– Dođeš u grad za koji ni u najluđim snovima nisi zamišljao da ćeš ga ikada posjetiti, a onda tamo sviraš svoje pjesme pred punom prostorijom ljudi koji ih poznaju. I pjevaju svaku riječ. To mi nikada neće prestati biti nevjerojatno - iskren je bio McKelvey.

Zagrebačka publika novu će priliku za takav trenutak dobiti 11. rujna u Vintage Industrial Baru, kada se The Rumjacks vraćaju sa svojim prepoznatljivim spojem punka, irskog folka i koncertne energije zbog koje granica između benda i publike vrlo brzo nestane.