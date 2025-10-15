Obavijesti

NEMA ZLE KRVI

Hailey Bieber o konkurenciji s Justinovom bivšom: 'Nisam to tražila, ali ima mjesta za sve'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Hailey Bieber o konkurenciji s Justinovom bivšom: 'Nisam to tražila, ali ima mjesta za sve'
Foto: Instagram

Manekenka je otkrila kako ne želi ljudima nametati mišljenje što da kupuju. Također, Hailey i Selena otkrile su da se međusobno podržavaju

Hailey Bieber iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, njezini 'Rhode Beauty' proizvodi, u Sephori se nalaze odmah do onih Seleninog 'Rare Beautyja'. No, kako je prenio E! Online manekenka je otkrila kako fanovima nema namjeru nametati stav da kupuju njezine proizvode. 

Foto: Instagram

- Uvijek je iritantno kada te suprotstavljaju drugim ljudima - započela je Hailey u nedavnom intervjuu za WSJ.

- Nisam to tražila. Kada vas ljudi žele vidjeti na određeni način i stvore priču o vama u svojim mislima, nije na vama da to promijenite - nastavila je Bieber.

Umjesto toga Hailey, koja je u braku sa Seleninim bivšim dečkom, Justinom Bieberom, posvetila se rastu i razvoju svog Rhodea. 

- Mislim da ima mjesta za svakoga. Ne osjećam da su mi ljudi koji me ne inspiriraju konkurencija - istaknula je Bieber, dodavši kako svoje proizvode testira upravi na Justinu, ali i prijateljima. 

- Testiram ih na svom suprugu. Testiram ih na svojim prijateljima. Opsjednuta sam proizvodima - priznala je Hailey.

Također, iako su se ranije proširile glasine o svađi između Hailey i Selene, zbog burne veze s Justinom, obje su otkrile kako se međusobno podržavaju. Nedavno je Selena reakcijom na Haileyinu objavu na Instagram profilu podržala dolazak njenog brenda Rhode u Sephoru. Dodatno, objavila je i poznati citat Abbie Wiggins koji glasi: 'Važni ste. Vaš glas je važan. Vaše srce je važno. Vrijedite mnogo više nego što znate., pritom dodavši: 'Znate tko ste i navijam za vas.'

Inače, za Hailey je stvaranje njezina brenda značilo više od poslovne prilike, jer smatra da su njezini proizvodi jedinstveni. 

- Vrlo sam strastvena oko njege kože. Jako sam posvećena svojoj rutini i održavanju zdravlja kože te osjećam da sam bila vrlo transparentna s ljudima o tome - prokomentirala je za Elle U.K. 2023. godine - Bieber.

Nikada ne želim zadržavati informacije za sebe. Uvijek želim biti netko tko može podijeliti što koristi, što voli, što djeluje, a što ne. Jako sam posvećena svojoj rutini i održavanju zdravlja kože te osjećam da sam bila vrlo transparentna s ljudima o tome. Nikada ne želim zadržavati informacije za sebe, uvijek želim biti netko tko može podijeliti što koristi, što voli, što djeluje, a što ne. Moja je nada uvijek bila da ako me izuzmete iz brenda ili možda netko jednostavno ne bi znao da je to moj brend, da bi se svejedno zaljubili u same proizvode - zaključila je Hailey. 

Foto: Instagram

