KALIFORNIJSKO VJENČANJE

Selena Gomez i Benny Blanco su uplovili u bračnu luku! Na slavlje su došle i slavne face

Selena Gomez i Benny Blanco su uplovili u bračnu luku! Na slavlje su došle i slavne face
Foto: Instagram/

Selena Gomez i Benny Blanco izrekli 'da' na glamuroznom vjenčanju u Kaliforniji! Paris Hilton, Taylor Swift i Steve Martin navodno su bili među gostima...

Pjevačica Selena Gomez udala se za glazbenog producenta Bennyja Blanca, a američka zvijezda je objavila sretnu vijest na Instagramu, podijelivši niz fotografija i isječaka s kalifornijskog vjenčanja uz jednostavan opis: '27.9.25.' Gomez i Blanco su uplovili u bračnu luku nakon što su se zaručili u prosincu prošle godine.

"Moja supruga u stvarnom životu", komentirao je 37-godišnji Blanco ispod fotografije njegove mlade.

Prema Vogueu, na svadbenom slavlju je bilo 170 gostiju, uključujući Paris Hilton, Taylor Swift, glumačke kolege iz serije 'Only Murders in the Building', Stevea Martina te Selenine najbliže prijateljice Raquelle Stevens, Ashley Cook i Courtney Lopez.

Vogue je objavio da je 33-godišnja pjevačica i glumica odabrala Ralph Lauren bijelu haljinu na jedno rame s cvjetnim detaljima uz decentan nakit, dok je njezin zaručnik blistao u klasičnom crnom smokingu s leptir mašnom i bijeloj košulji.

Foto: Instagram/

Prije vjenčanja, Gomez je proslavila djevojačku večer u Cabo San Lucasu u Meksiku, dok je Blanco imao svoju zabavu u Las Vegasu.

Gomez i Blanco surađivali su na albumu "I Said I Love You First," objavljenom u ožujku, a govori o ljubavnoj priči para čija je veza službeno potvrđena krajem 2023.

Prije toga su zajedno objavili hit iz 2015. "Same Old Love"  i pjesmu iz 2019. "I Can’t Get Enough" s Tainyjem i J Balvinom.

Foto: Instagram/

Gomez je glazbenu karijeru započela 2000-ih. Nedavno je u filmu "Emilia Perez" utjelovila lik Jessice Del Monte.

Blanco je 2018. objavio svoj jedini solo album "Friends Keep Secrets", a kao glazbeni producent je radio s brojnim zvijezdama, među kojima su Katy Perry, Britney Spears i Kesha.

