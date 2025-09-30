Hajdukovac Kalik i zaručnica će uskoro pred oltar! Zna se i gdje

Modna dizajnerica Ivona Glavaš i igrač Hajduka Anthony Kalik nedavno su se zaručili, a sada planiraju i vjenčanje koje bi se, kako prenosi Slobodna Dalmacija, trebalo održati u jednoj splitskoj crkvi.

Foto: Instagram

Par je potvrdio svoju vezu nakon proslave Nove 2024. godine u društvu Kalikovog nogometnog kolege Marka Livaje i njegove supruge Iris.

Objave s proslave na društvenim mrežama potaknule su mnoga nagađanja kojima su Glavaš i Kalik odlučili stati na kraj. Par je u vezi dvije godine, a osim zarukama, Kalik je svoju ljubav prema odabranici pokazao i tetoviravši njeno ime na šaku.

Foto: Instagram

O vezi s nogometašem, dizajnerica, rodom iz Osijeka, ranije je progovorila za Story istaknuvši kako ju je Kalik osvojio upornošću, odgovornošću i pažljivošću, a spojio ih je jedan projekt.

- Živimo zajedno, razumijemo se, podržavamo, prilagodimo jedno drugom pa je tako sve u životu ljepše i jednostavnije - dodala je Glavaš. U istom intervjuu izjavila je kako je nogomet nije uopće zanimao dok nije upoznala budućeg supruga, a danas mu je najžešća navijačica koja se trudi svoje obaveze prilagoditi njegovim utakmicama kako bi ih sve ispratila.

Foto: Instagram

Anthony Kalik rođen je u Australiji, a porijeklo vuče s Korčule. Za Hajduk je igrao od 2016. do 2020., a zatim je dvije i pol godine igrao za Veliku Goricu. U splitski se klub vratio u kolovozu 2022. godine.