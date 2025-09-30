Obavijesti

Show

Komentari 3
PLANIRAJU VJENČANJE

Hajdukovac Kalik i zaručnica će uskoro pred oltar! Zna se i gdje

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Hajdukovac Kalik i zaručnica će uskoro pred oltar! Zna se i gdje
4
Foto: Instagram

Poznati par čija je ljubav otkrivena slučajno uskoro planira stati pred oltar, a vjenčanje će se održati u Splitu

Modna dizajnerica Ivona Glavaš i igrač Hajduka Anthony Kalik nedavno su se zaručili, a sada planiraju i vjenčanje koje bi se, kako prenosi Slobodna Dalmacija, trebalo održati u jednoj splitskoj crkvi.

Foto: Instagram

Par je potvrdio svoju vezu nakon proslave Nove 2024. godine u društvu Kalikovog nogometnog kolege Marka Livaje i njegove supruge Iris.

SRETNI PAR FOTO Tko je Kalikova zaručnica Ivona? 'Dan mi počinje u 6 sati, a redovito posjećujem teretanu'
FOTO Tko je Kalikova zaručnica Ivona? 'Dan mi počinje u 6 sati, a redovito posjećujem teretanu'

Objave s proslave na društvenim mrežama potaknule su mnoga nagađanja kojima su Glavaš i Kalik odlučili stati na kraj. Par je u vezi dvije godine, a osim zarukama, Kalik je svoju ljubav prema odabranici pokazao i tetoviravši njeno ime na šaku.

Foto: Instagram

O vezi s nogometašem, dizajnerica, rodom iz Osijeka, ranije je progovorila za Story istaknuvši kako ju je Kalik osvojio upornošću, odgovornošću i pažljivošću, a spojio ih je jedan projekt. 

POSREĆILO MU SE Kalik: 'Hvala k...' Pogledajte reakciju Poljuda kad je izlazio
Kalik: 'Hvala k...' Pogledajte reakciju Poljuda kad je izlazio

- Živimo zajedno, razumijemo se, podržavamo, prilagodimo jedno drugom pa je tako sve u životu ljepše i jednostavnije - dodala je Glavaš. U istom intervjuu izjavila je kako je nogomet nije uopće zanimao dok nije upoznala budućeg supruga, a danas mu je najžešća navijačica koja se trudi svoje obaveze prilagoditi njegovim utakmicama kako bi ih sve ispratila.

Foto: Instagram

Anthony Kalik rođen je u Australiji, a porijeklo vuče s Korčule. Za Hajduk je igrao od 2016. do 2020., a zatim je dvije i pol godine igrao za Veliku Goricu. U splitski se klub vratio u kolovozu 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa
Cvjeta ljubav

Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa

Danijela Martinović i Josip Plavić već su neko vrijeme u vezi, a zajedno grade kuću. Josipa su dobro prihvatili u Danijelinom bendu, a on je otvoren za brojne šale koje se zbijaju među njima
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025