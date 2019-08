Halid Bešlić gostovao u spotu 'supertalenta' Denisa Barte...

Pobjednik showa 'Supertalent', Denis Barta (21), niže poslovne uspjehe. Ovaj slijepi mladić s autizmom i epilepsijom iz Sarajeva snimio je pjesmu 'Gubitnik' i spot u kojem gostuje Halid Bešlić (65). Pjevač se nije dugo mislio hoće sudjelovati u Denisovu spotu.

Foto: Screenshot/youtube

- Htjeli smo neko poznato ime, a tko je poznatiji u regiji od Halida Bešlića! Nazvao sam ga, dogovorili smo sastanak i on je bez razmišljanja pristao sudjelovati u spotu. Refren je Halidu ubrzo ušao u uho pa postoji mogućnost da i on pozove Denisa da nastupi u nekom njegovu spotu ili na koncertu. On sam je pjesmu opisao kao sarajevsko-mediteransku. Halid je čovjek iz naroda, jednostavan i nakon ove suradnje možemo reći sve najbolje o njemu - rekao je za Dnevnik.hr Denisov tata Nebojša Barta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon pjesme 'Gubitnik' u planu je snimanje novih singlova, a Denisova velika želja je i suradnja s dvojicom hrvatskih glazbenika.

- Radimo i na novoj pjesmi koja će biti objavljena na jesen, a želja nam je napraviti duet sa Željkom Bebekom (73) ili s Mladenom Bodalcem (60) iz Prljavog kazališta - priča Nebojša.

Foto: Screenshot/youtube

Denis je uz pjesmu 'Gubitnik' objavio i DVD sa šest drugih pjesama od kojih je Denisovih autorskih čak pet.

NEUSPJEŠNE VEZE: Ovi horoskopski znakovi su najgori parovi