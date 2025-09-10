Obavijesti

Zahvalnost pretočena u riječi

Majka Donne Ares poslala je dirljivu podršku Halidu Bešliću

Majka Donne Ares poslala je dirljivu podršku Halidu Bešliću
Halid BeÅ¡liÄ nastupio U SraÄincu pored VaraÅ¾dina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Ajka Kolaković uputila je Halidu Bešliću poruku podrške dok se bori s bolešću. Prisjetila se kako je Halid u najtežim trenucima bio uz njezinu kćer

Podrška Halidu Bešliću, koji se posljednjih tjedana bori sa zdravstvenim problemima, stiže sa svih strana. Među brojnim porukama, jedna se posebno izdvojila, ona Ajke Kolaković, majke prerano preminule pjevačice Donne Ares.

- Što reći, Halid Bešlić, prije svega dobar čovjek pa umjetnik. Čovjek koji živi u simbiozi s narodom, pjeva za narod iz srca, a narod mu vraća tu ljubav svim srcem. Brz oporavak legendo, podrška naša. A davao si nesebičnu podršku našoj Donči, kako to samo ti znaš - poručila je na društvenim mrežama.

Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije

Njezine riječi posebno su dirnule jer podsjećaju na Halidovu dobrotu i podršku koju je pružao Donni dok je prolazila kroz najteže razdoblje svog života. Pjevačica je, podsjetimo, preminula 2017. godine nakon duge borbe s karcinomom.

Halid Bešlić nastavlja liječenje: 'Prebačen je na onkologiju...'

Halid je prije nekoliko tjedana hospitaliziran, a zbog liječenja je morao otkazati sve koncerte koji su bili planirani ovih dana, kako bi imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, njegov veliki nastup u zagrebačkoj Areni u prosincu zasad ostaje na rasporedu. Njegov menadžer Nedim Srnja potvrdio je ranije da je Halid prebačen na kliniku za onkološke pacijente, gdje prima terapiju i osjeća se bolje. Dodao je i kako glasine o tome da mu je stanje kritično nisu istinite.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Bešlić se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta iz svega izaći kao pobjednik.

