Halid Bešlić: 'U životu nisam napravio kavu. Nije muško tu da kuha, to je ženski posao...'

Bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić (68) u razgovoru za InMagazin otkrio je kako mu je supruga Sejda bila velika pomoć i podrška u svemu kroz što je prolazio zadnjih nekoliko mjeseci. Osim toga, priznao je i kako kavu u životu nije skuhao, jer takve stvari prepušta ženi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave... S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira. Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmjeli smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti preći od nje, to se nekako samo stvori - ispričao je Bešlić.

On i njegova Sejda iza sebe imaju puno uspomena, a iako je nju odabrao za vijeke vjekova, ipak su i njih dvoje, baš kao i svaki par imali problema.

- Znaš kako kažu političari, najbitniji je kompromis. Dok smo bili mlađi, bilo je trenutaka kada smo mogli da se rastanemo, ali tada su to bila drugačija vremena. Bojiš se što će reći roditelji, susjedi, okolina. Onda ti problemi prođu koji su nas mučili i pravimo se kao da se ništa nije ni dogodilo. Postojao je malo veći moral nego danas - ispričao je svojedobno za Story.hr.

Halid i Sejda imaju sina jedinca, Dina Bešlića koji živi u njemačkom gradu Offenbach. Pjevač često dolazi tamo u posjet njemu, snahi Mahiri i unucima Lamiji i Belmin Kanu.

- Gdje su mi djeca, tu sam i ja, a posebno unučad - rekao je jednom prilikom za bosanske medije.

Osim sa suprugom, poseban odnos Halid ima i s našim Vatrenima. Pjevač je 'oženio' gotovo sve reprezentativce, od Boška Balabana, Darija Srne, Luke Modrića, Ognjena Vukojevića... Modrić ga je, kaže, rezervirao dvije godine ranije.

- Sad je to malo stalo. To je bila generacija Luke Modrića, Dario Srna, Balaban, Mandžo. Dobro, Mandžo je mene doveo da pjevam njegovom prijatelju kojem je bio kum, to je bilo u Sl. Brodu, tako da sam cijelu reprezentaciju oženio. Luka Modrić me angažirao, kako je on dole iz Zadra - otkrio je.

Pjevač nam je nedavno otkrio kako nakon nastupa odlazi na zasluženi odmor na Pelješcu.

- Ove godine ljetujem na Pelješcu, čekaju me prijatelji. Volim Pelješac i raduje me most - rekao nam je Halid koji je imao operaciju srca u srpnju.

Ugradnja stenta je dobro prošla, te se ubrzo vratio pjevanju i prošlog petka nastupio u Novoj Gradišci.

