Obavijesti

Show

Komentari 27
GLAZBENA SCENA U SUZAMA

Halidov menadžer za 24sata: Više je volio da ga pamte kao čovjeka nego kao pjevača...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Halidov menadžer za 24sata: Više je volio da ga pamte kao čovjeka nego kao pjevača...
3

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini u sarajevskoj bolnici. Njegov menadžer Damir Ramljak Tigar potvrdio je tužnu vijest i rekao da su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku

Posljednji put smo se čuli prije dva tri dana, a prije tjedan dana sam bio s Halidom u bolnici, rekao je za 24sata menadžer pjevača Damir Ramljak Tigar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve 01:02
Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell

Legendarni bosanskohercegovačkih pjevač narodne glazbe preminuo je danas u 72. godini života. Vijest o smrti šokirala je i njemu najbliže suradnike i prijatelje. 

KOLEGE TUGUJU Maja Šuput oprostila se od Halida: 'Čast mi je što smo se poznavali i dijelili pozornice...'
Maja Šuput oprostila se od Halida: 'Čast mi je što smo se poznavali i dijelili pozornice...'

- Ne znam što da vam kaže, puno toga je rečeno, a puno toga je u glavi. Puno se toga dogodilo tijekom period od 20 godina, teško je o tome bilo što reći, sav taj period treba staviti u njegovu rečenicu koja kaže 'više volim da me pamte kao čovjeka nego kao pjevača' - rekao nam je Damir Ramljak. 

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Kako kaže čuo se s obitelji, koja se sada nalazi u Sarajevu, a kako stvari stoje posljednji ispraćaj pjevača neće biti prije sljedećeg tjedna. 

- Svi smo sve znali ali svejedno smo u šoku. Zadnji koncert je bio u Banja Luci, a zadnji koncert u Hrvatskoj je rekao Slavonskom Brodu. Što se tiče najavljenog koncerta u Areni pustili smo jutros obavijest da se ulaznice vraćaju - kaže menadžer. 

VELIKI HIT Halidova 'Miljacka' nadahnuta je filmskom ljubavnom pričom, a za sve je 'kriv' tajni dijamant
Halidova 'Miljacka' nadahnuta je filmskom ljubavnom pričom, a za sve je 'kriv' tajni dijamant

Posljednje dane života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije

- Ne znam što da kažem, šok, koliko smo god sve znali, šokiralo nas je - rekao nam je menadžer. 

storyeditor/2022-06-24/PXL_081218_22945059.jpg
storyeditor/2022-06-24/PXL_081218_22945059.jpg | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025