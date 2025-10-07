Halidova 'Miljacka' nadahnuta je filmskom ljubavnom pričom, a za sve je 'kriv' tajni dijamant

Vjerojatno nema osobe koja ne zna barem dio stihova poznate 'Miljacke' legendarnog Halida Bešlića, ali rijetki znaju kako se iza nje krije prava skandalozna ljubavna priča.

Naime, inspiraciju za stihove tekstopisac Fahrudin Pecikoza pronašao je u jednoj priči iz povijesti Sarajeva, piše Express.ba.

Arhitekta Mufid Garibija jednom je ispričao kako je 1619. godine izgrađen Šeher-ćehajin most preko Miljacke, a da je prema legendi, u jedan od njegovih stubova ugrađen poveći dijamant. Most je navodno sagradio hadži Husein, u to vrijeme sarajevski šeher-ćehaja.

Ipak, prema spisima Komisije za očuvanje spomenika ovaj most sagradio je sarajevski vakif Alija Hafizadedić. Ovaj most smješten je ispred zgrade Vijećnice i spaja Nadmline na desnoj i Alifakovac na lijevoj obali ove rijeke. Ako je vjerovati prvoj legendi i graditelju Hadži Huseinu, u jednom od stubova mosta ugrađen je dijamant.

-Pričalo se da je Hadži Husein po završetku gradnje ove ćuprije naredio da se u jedan od stubova ugradi i poveći dijamant koji bi se kasnije, ako bude potrebe, iskoristio za financiranje popravke ćuprije. Mjesto gdje je dijamant ugrađen znali su samo njegovi najbliži suradnici. Međutim, nedugo nakon njegove ugradnje, dijamant iz mosta je ukraden – rekao je Garibija, inače poznati arhitekta i poznavatelj povijest Sarajeva.

Pošto je tada Sarajevo bilo tek manje mjesto, krivac je odmah pronađen. Bio je to mladić iz siromašne obitelji koji je dijamant ukrao kako bi ga poklonio svojoj voljenoj.

- Mladić je otišao na sud i ispričao razlog zbog kojeg je ukrao dijamant. Sudac pred kojim se mladić našao nije bio strog te se smilovao i pustio ga na slobodu pod uvjetom da vrati dijamant njegovom vlasniku koji ga nije ponovo ugradio u most”, prepričao je Garibija legendu o Šeher-ćehajinoj ćupriji.

-Međutim, kada je Miljacka 1843. godine ponovo nadošla, tada su srušena dva potporna stuba što je dovelo do oštećenja tri svoda uz desnu obalu rijeke Miljacke. Na toj istoj strani nalazili su se konaci Mustafe-paše Babića koji je financirao opravku mosta – pojašnjava Garibija i dodaje kako je poslije toga ova ćuprija preživljavala mnoge poplave koje su bila česta pojava za Sarajevo.

Inspiraciju za ovaj hit Halida Bešlića, Fahrudin Pecikoza je pronašao baš u ovoj priči, o neizmjernoj ljubavi između siromašnog mladića koji je ukrao dijamant za ljubav svoje drage. Muziku i aranžman na Pecikozine stihove “Miljacke” napravio je Željko Joksimović.