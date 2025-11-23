Halidova supruga prvi put u javnosti, njegove posljednje dane zajedno su ležali u bolnici

Povodom rođendana glazbene legende Halida Bešlića, na njegovu su se grobu u Sarajevu okupili obitelj, najbliži i prijatelji i suradnici kako bi mu odali počast. Emocije su bile jake, a posebno dirljiv trenutak bio je kad se pojavila njegova supruga Sejda, prvi put nakon njegove smrti.

Brisala je suze koje su se slijevale niz lice, čvrsto stojeći uz mjesto gdje je ukopan njezin Halid. Emotivni prizori dirnuli su sve.

Sejda i Halid bili su u braku 48 godina. Posljednje su dane proveli zajedno u bolnici, u sobama jedna do druge, budući da se i ona bori s teškom bolešću. Upravo zbog zdravstvenog stanja nije mogla biti na komemoraciji ni dženazi, pa je ovo bilo prvo javno pojavljivanje nakon njegove smrti.

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, vidio sam da je to to, hodali smo pola godine i odmah nakon toga smo se vjenčali. Toliko smo godina zajedno i još uvijek funkcioniramo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom.

Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Iako su Halid i Sejda priželjkivali veću obitelj, njihov je dom i s jedincem Dinom uvijek bio prepun ljubavi i topline.

- Moja supruga je imala problema s jajnicima i zato nismo mogli imati više djece. Imala je tumor na jajniku, operirali smo ga i to je bio rezultat. Nikad im ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... Ne možeš se baviti glazbom i stalno biti kod kuće, zato kažem da nisam te trenutke doživljavao na pravi način - govorio je Halid.

Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

Halid Bešlić preminuo je 7. listopada u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest tad je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao da su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Posljednje tjedne života Halid je proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Njegova smrt potresla je ne samo regiju, već i mnoge obožavatelje diljem svijeta. Od Halida su se oprostili kolege, prijatelji i publika koja je odrasla uz njegove pjesme. Njegov glas, jednostavnost i bezvremenski hitovi ostavili su dubok trag u glazbi i u srcima ljudi.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)