Haljina s uzorkom boce čaja je hit: Šuput se 'fura' na Pippu

Među uzvanicima subotnjeg kraljevskog vjenčanja princa Harryja (33) i Meghan Markle (36) našla se i sestra vojvotkinje Kate Middleton (36). Trudna Pippa Middleton (34) na sestrinu vjenčanju 2011. bila je u centru pažnje zbog svoje guze koja ju je proslavila, a ni na ovoj kraljevskoj svečanosti nije ostala nezamijećena.

Pippa je odabrala svilenu haljinu pastelnih boja i cvjetnog uzorka britanskog modnog brenda 'The Fold' vrijednu 412.50 funti (oko 3.484 kuna). Osim što su neki korisnici društvenih mreža komentirali da se obukla 'malo prejeftino' za takvu svečanost, za oko im je zapeo još jedan detalj.

Foto: Pixsell

Naime, uzorak njezine haljine neodoljivo podsjeća na onaj koji se nalazi na ambalaži američkog ledenog čaja, a korisnici društvenih mreža našalili su se da joj je upravo taj brend 'sponzor'.

Pippa got you feelin’ thirsty?! 😂

Stop by the Great Buy 99 Pop-Up for a free can of the real thing! #royalwedding #GreatBuy99 #nyc #arizonaicedtea pic.twitter.com/odKcg4GrQa