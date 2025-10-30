Hana Huljić Grašo sasvim iskreno o izazovima majčinstva: 'Nekad se previše opterećujem'

Glazbenica Hana Huljić Grašo (34), supruga Petra Graše, otkrila je koliko joj je majčinstvo zahtjevno te kako usklađuje obiteljske i poslovne obaveze. Hana i Petar zajedno imaju dvoje djece, trogodišnju kći Albu i 11-mjesečnog sina Tonija, a u intervjuu za Story priznaje kako se ponekad zapita je li dobra majka.

- Ima trenutaka kada pomislim: „Baš mi dobro ide“, a onda za pet minuta neće jesti ovo, neće ono, neće popiti lijek, neće ništa… I onda „ispalim“, vjerojatno kao i svaki roditelj. Pa se poslije zapitam zašto nisam imala više strpljenja, pa čitam knjige koje kažu da se djeci treba ispričati kako bi onda kasnije i oni nama znali reći: „Žao mi je“. I tako cijeli dan vrtim što i kako treba. Nekad mislim da se i previše opterećujem baš zato što smo bombardirani sa svih strana - rekla je Hana i dodala kako je prednost to što danas više znamo dječju psihologiju i znamo da dijete nekad viče „ne“ ne zato što je zločesto već zato što je u tom stadiju razvoja.

Otkrila je i kako je umor teško pada.

- Što sam umornija teže zaspim. Tako da me još dodatno frustrira to što ne mogu zaspati dok oni spavaju. Napokon sam odlučila da neću spavati kad beba spava, već ću zamoliti za pomoć. kad osjetim da mi se spava, iako su oni budni, zatvorit ću se u sobu i otići spavati. Ali trebalo je doći do toga da je u redu prihvatiti da ti netko pomogne - iskrena je Hana, koja je još uvijek na porodiljnom.

- Još sam na roditeljskom dopustu, ali i inače moj posao nema radno vrijeme, ne moram biti u uredu od 8 do 16 sati. Moj posao je takav da samu sebe tjeram, sama pišem ili imam ovako neke suradnje. No zahtjevno je naći vremena za to, jer sve to ne iziskuje samo fizičku prisutnost, već i moju emocionalnu prisutnost u glazbi. Moram biti odmorna, koncentrirana, a to je malo teže kad sam cijeli dan s djecom. Međutim, to je nešto što me drži i što mi dozvoljava da osjećam kako sam ja i dalje ja. Nisam samo mama, što je najljepše na svijetu, ali radim i svoj posao - ispričala je.

- Floskula da je majčinstvo najljepša i najteža stvar je istinita. Najljepše je samo njihovo postojanje. Ne trebaju ništa napraviti da bi mi bilo lijepo. A najteže je ta fizička iscrpljenost, umor, nedostatak sna koji te pretvara u osobu koja kao da nije prisutna, već živi u nekom balonu. Znam da to sve prolazi, već sada je puno lakše nego što je bilo - zaključila je glazbenica.