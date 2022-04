'Hani ne trebaju moji očinski savjeti, dobro je odgojena pa će to primijeniti i na svoje dijete'

Jedan jedini, veliki Tonči Huljić (60), riječi su kojima je voditeljica Ana Radišić (33) najavila poznatog glazbenika, producenta i tekstopisca. Tonči je u društvu srpske pjevačice Sare Jo (28) i domaće zvijezde Matije Cveka (29) gostovao na podcastu uživo pod nazivom “Putem oblaka s Anom Radišić”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tonči će ubrzo postati djed prvi put, a uvjeren je da njegovoj kćeri Hani (31) ne trebaju savjeti o roditeljstvu.

- Netko tko je tako odgojen samo će nastaviti odgajati svoje dijete na isti način. Ne treba tu puno filozofirati, vidjet ću kako je to postati djed kad postanem. Samo nek’ se rodi živo i zdravo - rekao nam je ponosni otac.

Tonči je govorio o karijeri dugoj 40 godina, tijekom koje je mijenjao žanrove, a smatra, kako kaže, da sad ima najviše utjecaja. Privatni i obiteljski život Huljići drže daleko od očiju javnosti, ili barem to pokušavaju. Tonči je publici probao objasniti da živi najobičniji život i da voli provoditi najviše vremena među svakodnevnim ljudima. Huljići su od početka Hanine i Grašine veze pod povećalom javnosti, a vjenčanje za koje su mislili da će biti u krugu obitelji pretvorilo se u medijski spektakl.

- Ostali smo prilično pribrani svi tijekom tog perioda, mi živimo neki potpuno drugi život. Živimo obično, normalnim građanskim životom. Volim biti na Hvaru, volim biti s običnim ljudima kad mi posao baš i nije uobičajen. Ne možeš uvijek biti svoj u ovom poslu, ali to je nužno da se njime baviš - objasnio je.

Huljić je sa suprugom Vjekoslavom (59) djecu usmjeravao dalje od glazbe, no čini se da im je ona ipak u krvi.

- Mi u obitelji smo svi u istom biznisu, no taj dio života držimo razdvojenim. Hanu i Ivana čak smo gurali u drugom smjeru, no oni su se sami izgradili u glazbi. Ne slušam što oni rade niti obrnuto, jer ti može sve ostati u glavi. Nikad nisam čuo Ivanovu pjesmu, no napisao sam isti dio nota kao i on, to je genetika. Oni nisu sin i kći od poznatih mame i tate, oni su svoje osobe i ponosan sam na njih. Tonči se glazbom bavi odmalena, a u glazbenoj školi mu je bila vrlo mrska. Ipak, nekako našla svoj put natrag do njega.

- Nakon svih tih godina zahvalan sam na tome što sam i dalje više nego aktualan, možda bih rekao da sam popularniji nego ikad, imam utjecaja više nego ikad - rekao je i natuknuo da mu to nije pretjerano važno.

- U ovim mi se godinama čini najvažnije probuditi ujutro - nasmijao je publiku. Tonči je objasnio da u glazbi voli eksperimentirati, jer kad ostaje u jednom kalupu, brzo mu postane dosadno. Pomiče svoje granice, a prošlog je ljeta napisao i prvu pop misu, koja je proizašla iz doba lockdowna.

- Na početku korone propala mi je turneja Latinskom Amerikom, a inače sam osoba koja ima nekoliko planova spremnih u slučaju svega. Ovo se ipak nije moglo planirati. Misa je proizašla iz želje da napravim nešto veliko, kao što je ‘Bohemian Rhapsody’. Bilo je to poučno i zabavno, a ovo će ih ljeto biti dosta.

Uz Huljića, na podcastu su o svojoj karijeri govorili i glazbenici Sara Jo te Matija Cvek.

- Matija ima specifičan glas i njegov zapadnjački stil mi se jako sviđa te mi je drago da se to prihvatilo kod nas. Hrvatska publika ne prihvaća lako, ona je sazdana od krajnosti, ljudi koji u isto vrijeme idu na alternativne i turbofolk koncerte - rekao je Tonči o pjevaču pa dodao da već 40 godina sluša o tome kako je narodnjacima došao kraj, no to, kako kaže, nije istina.

- Narodnjaci puno brže i kvalitetnije prate zapadne i svjetske trendove te puno brže od pop i zabavne glazbe na ovim prostorima.

Najčitaniji članci