OMILJENI REGIONALNI GLAZBENIK

Hari Mata Hari najavio je dva koncerta u Hrvatskoj! Evo gdje i kad će proslaviti veliki jubilej

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
6
Foto: Bojan Petrovic

Regionalni glazbenik Hari Mata Hari obilježava 40 godina karijere, a veliki jubilej obilježit će dvama koncertima. Povodom Dana žena, 8. ožujka nastupit će u Splitu, dok će samo šest dana kasnije, 14. ožujka, održati veliki spektakl u Areni Zagreb.

Njegov trijumf u zagrebačkom Lisinskom još se prepričava - sva tri koncerta održana početkom ove godine rasprodana su u svega nekoliko dana, a interes je bio toliki da se tražio i četvrti termin. No zbog zauzetosti dvorane to nije bilo moguće, čime je još jednom potvrđeno da je glazba Hari Mata Harija i dalje među najtraženijima u regiji. 

Beograd: Hari Varešanović i grupa Hari Mata Hari održali su prvi od dva koncerta u mts Dvorani
Foto: Bojan Petrovic

Sljedeće godine publiku očekuju dvije glazbene večeri: splitski koncert na Dan žena donijet će dozu romantike i nostalgije, dok će zagrebačka Arena nekoliko dana kasnije ugostiti veliko slavljeničko glazbeno putovanje povodom 40 godina karijere.

Tijekom karijere Hari je surađivao s mnogim glazbenicima, iz čega su proizašle brojne uspješnice, poput 'Crni snijeg' s Hankom Paldum i 'Navodno', koju je snimio s Ivanom Banfić.

Hari Mata Hari prodao je milijune nosača zvuka i održao tisuće koncerata diljem svijeta, a kao jedno od najvećih postignuća svakako se pamti treće mjesto na Eurosongu 2006. u Ateni s bezvremenskom 'Lejlom'.

ARHIVA - Humanitarni koncert Zvijezde Hit u zagrebačkom Domu sportova
Foto: Petar Glebov/24sata

Ulaznice za zagrebački koncert 14. ožujka već su u prodaji putem Eventima, dok će se karte za splitski nastup 8. ožujka moći kupiti putem Eventima od ponedjeljka u 10 sati.

