Haris Džinović iskreno o bivšoj supruzi: 'Brak ne bih ponovio'

Vjenčanje Meline Galić (45) prije nekoliko mjeseci izazvalo je veliku medijsku pozornost. Naime, bivša supruga glazbenika Harisa Džinovića (74) prije nekoliko mjeseci udala se za britanskog poduzetnika Jeffreyja Paula Arnolda, a njezin novi život ponovno je otvorio brojna pitanja o odnosu s poznatim pjevačem i njihovom više od dva desetljeća dugom braku.

Dubrovnik: Haris Džinović i Melina Galić na svečanoj večeri | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Haris Džinović nikada nije skrivao da o bivšoj supruzi nema namjeru šutjeti kada ga novinari upitaju o njihovom odnosu, a o Melini i njihovom odnosu govorio je u više navrata. Sada Kurir prenosi kako je glazbenik još jednom komentirao propali brak. Haris se osvrnuo na godine koje je proveo s Melinom, a njegov odgovor bio je kratak i prilično jasan.

- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - izjavio je Džinović kako prenosi Kurir.

Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Haris i Melina bili su u braku od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu. Njihov razvod 2024. godine privukao je veliku pozornost javnosti, a bivši supružnici od tada su se u više navrata našli u fokusu upravo zbog komentara o svojem nekadašnjem zajedničkom životu. Đina živi s majkom u Monacu, a Haris je nekoliko puta komentirao i odnos koji ima s njom te je istaknuo kako ne podržava ono što radi te da s mladom Đinom ne priča.