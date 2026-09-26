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U BRAKU BILI 20 GODINA

Haris Džinović iskreno o bivšoj supruzi: 'Brak ne bih ponovio'

Piše Maša Mai Čigir,
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Haris Džinović iskreno o bivšoj supruzi: 'Brak ne bih ponovio'
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Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL
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Haris Džinović otvoreno je progovorio o svom braku s Melinom, ističući kako ga ne bi ponovio

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Vjenčanje Meline Galić (45) prije nekoliko mjeseci izazvalo je veliku medijsku pozornost. Naime, bivša supruga glazbenika Harisa Džinovića (74) prije nekoliko mjeseci udala se za britanskog poduzetnika Jeffreyja Paula Arnolda, a njezin novi život ponovno je otvorio brojna pitanja o odnosu s poznatim pjevačem i njihovom više od dva desetljeća dugom braku.

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Dubrovnik: Haris Džinović i Melina Galić na svečanoj večeri
Dubrovnik: Haris Džinović i Melina Galić na svečanoj večeri | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Haris Džinović nikada nije skrivao da o bivšoj supruzi nema namjeru šutjeti kada ga novinari upitaju o njihovom odnosu, a o Melini i njihovom odnosu govorio je u više navrata. Sada Kurir prenosi kako je glazbenik još jednom komentirao propali brak. Haris se osvrnuo na godine koje je proveo s Melinom, a njegov odgovor bio je kratak i prilično jasan.

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- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - izjavio je Džinović kako prenosi Kurir.

Matija Habljak/Pixsell
Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Haris i Melina bili su u braku od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu. Njihov razvod 2024. godine privukao je veliku pozornost javnosti, a bivši supružnici od tada su se u više navrata našli u fokusu upravo zbog komentara o svojem nekadašnjem zajedničkom životu. Đina živi s majkom u Monacu, a Haris je nekoliko puta komentirao i odnos koji ima s njom te je istaknuo kako ne podržava ono što radi te da s mladom Đinom ne priča. 

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