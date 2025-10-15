Obavijesti

Show

Komentari 3
NEPOZNATI DETALJI

Tko je zaručnik Meline Džinović? Živi u luksuznom stanu, ima milijune i jahtu dugu 48 metara

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Tko je zaručnik Meline Džinović? Živi u luksuznom stanu, ima milijune i jahtu dugu 48 metara
2
Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Nekadašnja supruga popularnog glazbenika zaručila se za više od 20 godina starijeg partnera u Monacu, a srpski su mediji otkrili detalje o tajnovitom poduzetniku

Melina Džinović, modna kreatorica i bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, prošlog se vikenda zaručila za svog 69-godišnjeg partnera u Monacu, a srpski Blic doznao je i dosad nepoznate detalje o bogatom biznismenu.

Melina, koja je odmah oduševljeno pristala na prosidbu, cijelo je ljeto provela s partnerom na njegovoj jahti. Na plovilu dugačkom 48 metara zajedno su posjetili razne ljetne destinacije.

SKUPA ZABAVA Kći Harisa Džinovića plesala s torbicom od 17 tisuća € na glavi
Kći Harisa Džinovića plesala s torbicom od 17 tisuća € na glavi

Par zajedno živi u Monaku u biznismenovom stanu, odnosno nekretnini koja navodno vrijedi više desetaka milijuna eura. Pogled iz luksuznog doma na jednu se stranu širi prema moru, a na drugu prema ulici. Jedna od njihovih susjeda za srpski medij potvrdila je da je Melinin zaručnik tu nekretninu kupio prije nekoliko godina te da je poznat srpskoj javnosti, no nije željela otkrivati detalje o tome. Susjeda je rekla: 'Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On se baš zaljubio u nju i trudi se udovoljiti joj u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno.'

Matija Habljak/Pixsell
Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

'Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju sjajan pogled na glavnu ulicu, ali i na more. Čovjek je vrlo otmjen, on joj je preko svojih veza sredio otvaranje trgovine gdje prodaje svoje haljine', objasnila je te dodala: 'Melina je inzistirala na tome da počne prodavati te haljine, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Carlu i ništa ne radi, da samo troši novac'.

PREMA RIJEČIMA SUSJEDE Bivša žena Harisa Džinovića živi u luksuzu: Nosi Hermes torbe, viđa se sa starijim milijunašem
Bivša žena Harisa Džinovića živi u luksuzu: Nosi Hermes torbe, viđa se sa starijim milijunašem

Melina i poznati pjevač Haris Džinović razveli su se prošle godine u Prvom osnovnom sudu u Novom Beogradu. Melina se nije pojavila na sudu, a njen je bivši suprug za Kurir iznio zapanjujuće detalje: 'Ona je jedan period bila potpuno u redu, nešto se dogodilo s njom. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama sumnjive prošlosti i morala'. 'Ukazao sam joj na sve to, ona je rekla da nije to tako. Rijetko postoji žena koja prizna svoju krivnju i ispriča se, prizna svoju pogrešku. Ona se nikad nije ispričala', zaključio je pjevač.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Ovaj bivši par nije ostao u dobrim odnosima, a Haris Džinović je jednom prilikom za Pink ispričao kako je mislio da će zauvijek biti zajedno dodavši: ' Prije dvije godine sam primijetio da se udaljavamo jedno od drugoga. Ničim izazvano. Ni dan-danas ne znam za neke razlike, niti me zanimaju, ali sam vidio da to nisu bliskost i prisnost, koji su bili prisutni prethodnih 15, 16, možda i 18 godina, i onda je to krenulo ka raspadu, koji se i dogodio'.

ZNAK POŠTOVANJA Haris Džinović odgodio koncert zbog smrti Halida Bešlića
Haris Džinović odgodio koncert zbog smrti Halida Bešlića

Glazbenik, koji je demantirao glasine da se bivša supruga za njega udala iz koristi, s Melinom ima sina Kana i kćer Đinu koju su, prema njegovim riječima, nakon razvoda stali na njegovu stranu.

NOVA SREĆA Opet pronašla ljubav: Melina Džinović zaručila se za bogatog poduzetnika (69) u Monaku
Opet pronašla ljubav: Melina Džinović zaručila se za bogatog poduzetnika (69) u Monaku

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'
TEŠKA BITKA

Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

U prošloj sezoni ‘Života na vagi’ Marija je izgubila više od 58 kilograma. I dalje se bori za svoje zdravlje, ali sad iz drugih razloga. Kvržica na trbuhu potaknula je novu bitku
VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu
NEUTJEŠAN

VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

Ljudi koji su posjetili pumpu da odaju počast Bešliću, snimili su psa koji čak slabo reagira na poziv. Na snimci koja je objavljena na TikToku vidi se kako je pas odbio jesti
Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek
BIZNIS CVJETA

Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025