Tko je zaručnik Meline Džinović? Živi u luksuznom stanu, ima milijune i jahtu dugu 48 metara

Melina Džinović, modna kreatorica i bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, prošlog se vikenda zaručila za svog 69-godišnjeg partnera u Monacu, a srpski Blic doznao je i dosad nepoznate detalje o bogatom biznismenu.

Melina, koja je odmah oduševljeno pristala na prosidbu, cijelo je ljeto provela s partnerom na njegovoj jahti. Na plovilu dugačkom 48 metara zajedno su posjetili razne ljetne destinacije.

Par zajedno živi u Monaku u biznismenovom stanu, odnosno nekretnini koja navodno vrijedi više desetaka milijuna eura. Pogled iz luksuznog doma na jednu se stranu širi prema moru, a na drugu prema ulici. Jedna od njihovih susjeda za srpski medij potvrdila je da je Melinin zaručnik tu nekretninu kupio prije nekoliko godina te da je poznat srpskoj javnosti, no nije željela otkrivati detalje o tome. Susjeda je rekla: 'Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On se baš zaljubio u nju i trudi se udovoljiti joj u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno.'

Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

'Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju sjajan pogled na glavnu ulicu, ali i na more. Čovjek je vrlo otmjen, on joj je preko svojih veza sredio otvaranje trgovine gdje prodaje svoje haljine', objasnila je te dodala: 'Melina je inzistirala na tome da počne prodavati te haljine, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Carlu i ništa ne radi, da samo troši novac'.

Melina i poznati pjevač Haris Džinović razveli su se prošle godine u Prvom osnovnom sudu u Novom Beogradu. Melina se nije pojavila na sudu, a njen je bivši suprug za Kurir iznio zapanjujuće detalje: 'Ona je jedan period bila potpuno u redu, nešto se dogodilo s njom. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama sumnjive prošlosti i morala'. 'Ukazao sam joj na sve to, ona je rekla da nije to tako. Rijetko postoji žena koja prizna svoju krivnju i ispriča se, prizna svoju pogrešku. Ona se nikad nije ispričala', zaključio je pjevač.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Ovaj bivši par nije ostao u dobrim odnosima, a Haris Džinović je jednom prilikom za Pink ispričao kako je mislio da će zauvijek biti zajedno dodavši: ' Prije dvije godine sam primijetio da se udaljavamo jedno od drugoga. Ničim izazvano. Ni dan-danas ne znam za neke razlike, niti me zanimaju, ali sam vidio da to nisu bliskost i prisnost, koji su bili prisutni prethodnih 15, 16, možda i 18 godina, i onda je to krenulo ka raspadu, koji se i dogodio'.

Glazbenik, koji je demantirao glasine da se bivša supruga za njega udala iz koristi, s Melinom ima sina Kana i kćer Đinu koju su, prema njegovim riječima, nakon razvoda stali na njegovu stranu.