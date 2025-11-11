Obavijesti

Harry i Meghan opet su na meti kritika: 'To je baš jako kičasto'

Harry i Meghan opet su na meti kritika: 'To je baš jako kičasto'
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Princ Harry i Meghan Markle izazvali su još jednu buru u kraljevskoj obitelji pojavivši se na glamuroznom 70. rođendanu Kris Jenner, gdje su se pridružili brojnim holivudskim zvijezdama

Pojava princa Harryja i Meghan Markle na 70. rođendanu Kris Jenner  ponovno je podigla prašinu u kraljevskim krugovima. Izvori iz Buckinghamske palače smatraju da je to još jedan razlog zašto ne bi trebali biti vraćeni u okrilje obitelji.

- To je tako kičasto - rekao je jedan izvor iz palače koji radi s kraljevskom obitelji za Page Six

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odjenuli su se svečano i pridružili se mnoštvu holivudskih zvijezda na Jennerinoj zabavi koju su u subotu navečer priredili milijarder, osnivač Amazona, Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez na njihovom imanju u Beverly Hillsu vrijednom 165 milijuna dolara.

Pridružile su im se poznate osobe, uključujući Beyoncé i Jay Z-ja, Marthu Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele, sve Kardashianke - i Jennerin plastični kirurg, dr. Steven Levine, koji je zaslužan za njezin zapanjujući facelifting.

Prince Harry set to celebrate 41st birthday on September 15 **FILE PHOTOS**
Foto: MISC

- To zaista pokazuje da je Harry toliko udaljen od ostatka obitelji. Ti ljudi možda jesu zvijezde u Americi, ali to je čista razmetljivost u suprotnosti je s onim što princ William pokušava učiniti sa svojim životom i monarhijom - rekao je izvor.

Njihova pojava također pokazuje koliko je par prisutan u Hollywoodu, budući da Bezosova tvrtka snima Marklein nadolazeći film "Close Personal Friends". U romantičnoj komediji glumit će samu sebe, a dobila je cameo ulogu jer ima "vezu" s filmašima, rekli su izvori.

