Hathaway o stilu u trudnoći: Najdraže su mi široke hlače

Anne Hathaway (43) sa stilom proživljava treću trudnoću. Dok sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje prinovu, glumica je na promotivnoj turneji za film "Odiseja", gdje su njezina modna izdanja postala glavna tema. Hathaway je pokazala kako trudnički stil može biti elegantan, odvažan i udoban.

Iako je na crvenim tepisima viđamo u glamuroznim kreacijama, Hathaway u slobodno vrijeme preferira praktičnost, ali se ne odriče stila. U razgovoru za Extra otkrila je svoj novi favorit umjesto trenirki.

- Otkrila sam da mi trenirke ne stoje tako dobro kao široke palazzo hlače, pa su one moj trudnički izbor hlača - kaže.

Foto: Isabel Infantes

Hathaway je otkrila kako je majčinstvo dvojice sinova ključno utjecalo na njezin svakodnevni stil. Za časopis PEOPLE je objasnila kako se morala prilagoditi.

- Uloga mame dječaka zaista je utjecala na moju modu. Uvijek moram biti u stanju prijeći s poslovnog sastanka na košarkaško igralište - govori Anne.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Kroz smijeh je dodala kako svaki dan započinje praktično: 'Kad se ujutro odijevaš, odjeni se pametno, jer će sto posto nešto biti bačeno na tebe do kraja doručka'.

*uz korištenje AI-ja