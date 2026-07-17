Obavijesti

Show

Komentari 0
MODA ZA MAME

Hathaway o stilu u trudnoći: Najdraže su mi široke hlače

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Hathaway o stilu u trudnoći: Najdraže su mi široke hlače
Foto: Isabel Infantes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako je na crvenim tepisima viđamo u glamuroznim kreacijama, Hathaway u slobodno vrijeme preferira praktičnost, ali se ne odriče stila. Tako nosi palazzo hlače

Admiral

Anne Hathaway (43) sa stilom proživljava treću trudnoću. Dok sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje prinovu, glumica je na promotivnoj turneji za film "Odiseja", gdje su njezina modna izdanja postala glavna tema. Hathaway je pokazala kako trudnički stil može biti elegantan, odvažan i udoban.

Iako je na crvenim tepisima viđamo u glamuroznim kreacijama, Hathaway u slobodno vrijeme preferira praktičnost, ali se ne odriče stila. U razgovoru za Extra otkrila je svoj novi favorit umjesto trenirki.

NOVI FILM Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara
Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara

- Otkrila sam da mi trenirke ne stoje tako dobro kao široke palazzo hlače, pa su one moj trudnički izbor hlača - kaže.

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Hathaway je otkrila kako je majčinstvo dvojice sinova ključno utjecalo na njezin svakodnevni stil. Za časopis PEOPLE je objasnila kako se morala prilagoditi.

IZNENADILA SVE Anne Hathaway (43) pokazala trbuščić! Stiže treća beba
Anne Hathaway (43) pokazala trbuščić! Stiže treća beba

- Uloga mame dječaka zaista je utjecala na moju modu. Uvijek moram biti u stanju prijeći s poslovnog sastanka na košarkaško igralište - govori Anne.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Kroz smijeh je dodala kako svaki dan započinje praktično: 'Kad se ujutro odijevaš, odjeni se pametno, jer će sto posto nešto biti bačeno na tebe do kraja doručka'.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja
BIZARNO

FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja

Zaboravite klasična pravila odijevanja. Otkada se pojavila uz Kanyea Westa, Bianca Censori gotovo svaki izlazak pretvara u modni performans. Australska arhitektica u javnosti se pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama
FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju
U TOP FORMI

FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju

Renata Lovrinčević Buljan uživa u ljetu, a njena isklesana figura u badićima potpuno dolazi do izražaja. Zato se rado fotka na plaži, pokazujući usput svoje čvrste obline...
FOTO Bujne grudi Sydney jedva ugurala u topić, pokazala i guzu
KOJI KADROVI!

FOTO Bujne grudi Sydney jedva ugurala u topić, pokazala i guzu

Glumica Sydney Sweeney ima novu liniju donjeg rublja koju je predstavila tako što se u njoj sama fotkala. Pokazala je sportski grudnjak koji je jedva obuzdao njene grudi, te nove gaćice i hlače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026