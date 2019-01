Netflix upozorava: Nemojte sami gledati ovaj film o ubojici

Netflix je 24. siječnja objavio dokumentarac 'Conversations with a Killer: Ted Bundy Tapes' o jednom od najozloglašenijih serijskih ubojica svih vremena Tedu Bundyju. Čini se da je film toliko strašan pa su morali upozoriti svoje gledatelje da ga ne gledaju sami.

Amerikanac Bundy je 70-ih godina silovao i ubio preko 30 žena, a zbog njega je nastao termin 'serijski ubojica'.

for those of us with a PhD in true crime podcasts, Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes is now streaming



maybe don't watch it alone x