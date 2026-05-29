HBO je objavio trailer za treću sezonu serije 'Zmajeva kuća'! Evo kada stižu nove epizode

Smještena 200 godina prije događaja iz serije 'Igra prijestolja', priča prati uspon i pad kuće Targaryen, i temeljena je prema romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina

HBO je objavio službeni trailer za treću sezonu HBO Original serije 'Zmajeva kuća' (House of the Dragon), koja će imati premijeru 22. lipnja na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu bit će istog dana u 21:00 h. Treća sezona od osam epizoda emitirat će se jednom tjedno, a posljednja epizoda bit će 10. kolovoza.

Suautor, showrunner i izvršni producent je Ryan Condal, uz suautora i izvršnog producenta George R. R. Martina. Izvršni producenti su i Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett. Temeljeno na romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina.

U glavnim ulogama su Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain i Barry Sloane.

Prve 2. sezone serije 'Zmajeva kuća' dostupne su odmah na HBO Max streaming platformi.

