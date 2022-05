Heard se slomila: 'Silovao me bocom i krvlju išarao zidove...'

Osjetila sam taj pritisak na stidnu kost i osjetila sam kako mu se ruka pomiče. Izgledalo je kao da me udara, a samo sam osjetila taj pritisak. Ne sjećam se što je tada rekao, samo se sjećam da bila jako mirna, nisam se željela pomaknuti. Sjećam se da sam gledala po sobi, gledala sam te razbijene boce i staklo i nisam se htjela pomaknuti jer nisam znala je li ta boca koju je gurnuo u mene također razbijena. Otkrila je to glumica Amber Heard (36) tijekom svog svjedočenja na sudu u Virginiji.

Naime, glumica je sada opisala kako ju je Johnny Depp (58) seksualno napastovao bocom pića. Otkrila je svaki detalj napada i potpuno se slomila, a glumčev odvjetnički tim njezino je svjedočenje nazvao 'performansom njezina života'.

Do navodnog napada došlo je 2015. godine u Australiji u njihovoj unajmljenoj kući u kojoj je Depp živio dok je snimao 'Pirate s Kariba 5'. To je isti incident u kojem je glumcu odsječen prst. Tvrdio je da je Heard bacila bocu pića koja mu je odsjekla prst.

- U nekom trenutku on je na meni, vrišti da me je*** mrzi, da sam mu uništila je*** život. Na radnoj ploči sam, drži me za vrat dok se on nalazi iznad mene. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Nije to on, sve je bilo crno - prisjetila se Amber.

- Nikad se u životu nisam toliko bojala. Gledao je u mene. Pokušavala sam doći do njega, na neki način mu reći da sam to ja. Pokušavala sam doći do Johnnyja. Stražnji dio glave mi je udarao o šank i nisam mogla disati. Sjećam se da sam pokušala ustati da mu kažem da me stvarno povrijedio. Nisam mogla disati. Nisam mogla doći do njega. Nisam mogla ustati - priznala je glumica jecajući.

Potom je otkrila kako se osjećala kada je Depp gurnuo bocu u nju.

- Nisam to mogla osjetiti, nisam osjećala bol, nisam osjećala ništa. Vidjela sam toliko razbijenog stakla i pomislila sam - nadam se da nije razbijena. Ne znam kako je to završilo, ne znam kako sam sišla s te radne ploče. Sjećam se samo da sam završila u kupaonici. Sjećam se povraćanja, zvuka koji je ispuštao moj glas. Izgubila sam kontrolu nad svojim mjehurom. Sjećam se da sam povraćala i da je bilo krvi na podu - ispričala je Heard.

Amber je u četvrtak prvi put podijelila fotografiju Deppa koju je snimila u srpnju 2013. Na pitanje zašto ga je fotografirala, rekla je da je počela primjećivati obrazac ponašanja koji je željela dokumentirati.

- Mogla sam zaključiti da se drogira... On bi se onesvijestio i razbolio se i izgubio kontrolu nad sobom, a onda bi ga ljudi podigli, očistili i popravili - izjavila je na sudu.

- Ne bi se toga sjećao niti poricao niti bi me optužio da sam rekla da se to dogodilo kada se nije dogodilo, nije bilo nikoga tko bi me podržao - dodala je Amber.

Tvrdi da su Deppovi zaposlenici uvijek bili protiv nje i njezine riječi, počela je fotografirati 'kako bi pokazala da se to događa'. Od prve prikazane fotografije, izjavila je da se vidi kako se on 'onesvijestio na otoku gdje su ljetovali'. Dodala je da je u to vrijeme 'bio malo priseban prije svega, ali to se opet počelo mijenjati u društvu s njegovim prijateljem Paulom Bettanyjem'.

Podsjetimo, suđenje Amber Heard i Johnnyja Deppa ulazi u četvrti tjedan. Odvija se u Fairfaxu u Virginiji, a Depp traži od Amber 50 milijuna dolara zbog teksta koji je objavila u The Washington Postu i u kojem je tvrdila da je žrtva obiteljskog zlostavljanja. Amber je Deppu uzvratila protutužbom u iznosu od 100 milijuna dolara jer smatra da ju svojim tužbama želi zastrašiti i ušutkati, što je u Americi također protuzakonito.

