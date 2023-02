Hedviga kroz suze progovorila o zdravstvenom stanju: 'Ako želi otići, razumijem, ali mora znati'

Foto: RTL

Hedviga iz 'Braka na prvu' je odlučila podijeliti sa Zoranom svoj zdravstveni problem o kojem joj nije ugodno pričati, ali smatra da treba znati i odlučiti želi li se nositi s tim ili ne. POGLEDAJTE VIDEO: Objasnila mu je da ima epilepsiju i heterotopiju na mozgu koja je zasad pod kontrolom. Foto: RTL - To nije mala stvar i bilo bi mi lakše da mi odmah kažeš ako ti ovo sve preteško... Ne mogu ti obećati da ću u svakom trenutku biti skroz dobro, može se dogoditi da ću se samo ugasiti u jednom trenutku i ti me taj dan nemaš. Razumijem ako želiš otići - kroz suze je rekla Heda. Zoran nije puno govorio, ali joj je dodirima davao do znanja da je uz nju. - Bilo mi je jako teško, nemam prave riječi da se izrazim. Primijetio sam da se nešto događa, ne mogu ni zamisliti što proživljava. Što se mene tiče i našeg odnosa, sve se nastavlja isto kao i dosad, samo ću sad malo više obratiti pažnju na nju - rekao je Zoran i rekao da trebaju maksimalno iskoristi svaki dan. Foto: RTL - Jedva sam čekao da je zagrlim i budemo sami i da je utješim - dodao je. Foto: RTL