Hedviga priznala je li u vezi sa Zoranom: 'Imali smo taktiku, ali... Pravog vjenčanja neće biti'

Ne mogu nigdje otići, a da me ljudi ne prepoznaju, rekla je Hedviga Tandara za RTL.hr. Nakon što je sudjelovala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', u kojem je upoznala Zorana Babovića i s njime se vjenčala, glavno pitanje je bilo - jesu li još uvijek zajedno?!

Foto: Tea Belak

Jesu, potvrdila je Hedviga. Iako žive na različitim adresama, ona u Zagrebu, a on u Novom Sadu, ljubav je i dalje postojana. Ona traje sad već skoro godinu dana.

- Nakon showa smo ostali zajedno. Mi smo odmah nakon snimanja, nakon famoznih Plitvice kada sam u to vrijeme bila na Murteru kod svojih, onda nakon toga smo imali reunion i nakon toga smo otišli skupa u Poreč - kaže.

Foto: rtl

Zbog svog zdravstvenog stanja, ne izlazi često. Kako je ispričala u showu, na mozgu postoji 'neka siva tvar koja ne bi trebala postojati na tom mjestu. Jako je blizu centra za govor, samo četiri milimetara je udaljeno pa nitko u Hrvatskoj nije odlučio probati to operirati jer postoji velika šansa da bi bi posljedica mogla biti ta da više ne pričam'. Zoran ubrzo slavi 40. rođendan, ali Heda neće biti s njime.

Foto: Tea Belak

- On slavi u Novom Sadu, ja tako nešto ne mogu jer će to biti danonoćne proslave. Mi imamo taj odnos – njemu to treba, meni trebaju malo kulturnije stvari, recimo to tako. On je moj vrh piramide i kada mi kaže da bi mi došao mijenjati gumu u tri ujutro, ja mu kažem je li ti jasno da ne smijem uopće voziti. On radi male stvari koje su nama jasnije nego drugima. Kada si u odnosu s nekime, to ti je jako bitno. Bilo je nedavno u Zagrebu i kupio me na sitnice. Temelj odnosa je da jako dobro poznaješ tu osobu, a on me jednostavno usrećuje. Tijekom showa je moglo biti svakakvih problema, ali mi smo imali taktiku – ti i ja i sve drugo je nebitno. Mi smo već nakon tri tjedna htjeli izaći zato što nismo htjeli biti djelom drama. Taj nepotrebni jaz mi nije imao smisla, znali smo tko su nam prijatelji i od medenog mjeseca smo u odličnim odnosima s Darijem i Petrom - ispričala je za RTL.

Foto: RTL

Bilo je teških trenutaka u vezi, primjerice, kad je Zoran dobio pogrešnu informaciju. Ni dan danas ne zna tko mu je rekao da Heda ne želi otići u Novi Sad.

- Kalinu želim upoznati više od ičega i znala sam da ako ne dobijem pozitivnu ocjenu kod nje na testu, da dalje nećemo opstati. Nisam se imala potrebu opravdavati i otišli smo u Novi Sad - pojasnila je. Pravog vjenčanja, složili su se, biti neće.

- Nas dvoje smo dosta nekonvencionalni. Odradili smo to, hvala RTL-u na tome. Ja sam mu se samo dogodila. Prsten je tu, on ga zna skinuti kada trenira - zaključila je.

Foto: RTL

