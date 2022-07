Heidi Klum: 'Mogu spriječiti da mi se lice oznoji. To je talent'

Manekenka Heidi Klum (49) gostovala je u emisiji 'The Late Night Show with Stephen Colbert' te otkrila svoju iznenađujuću vještinu kojom uspijeva spriječiti znojenje lica pred kamerama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Objasnila je kako vizašisti na setu često imaju zadatak zadržati talente bez sjaja.

- Stalno dolaze pudrati lice - rekla je pa dodala kako onda samu sebe upozorava da se ne smije oznojiti u licu.

- I onda se oznojim posvuda gdje vi to ne vidite - našalila se, pokazujući ispod pazuha.

- To je moj talent. Skriven je jer ga ne pokazujem - dodala je.

Čak i ako se ne oznoji, još uvijek ima dosta šminke na licu dok snima emisiju 'Making The Cut', koju vodi s kolegom Timom Gunnom.

- Ja potrošim dva sata na šminkanje, a onda se on pojavi bez trunke šminke - našalila se Heidi sa njihovim različitim pripremama za nastup.

Manekenka je prilikom jednog gostovanja raspravljala i o svojim slavnim nogama koje je osigurala. Na tu je ideju navodno došao njezin menadžer.

- Uglavnom, otišla sam u London i posjetila mjesto na kojem se procjenjuju dijelovi tijela, a moje noge prošle su s 'cijenom' od dva milijuna dolara. A zanimljivo je to da mi je lijeva manje vrijedna jer na njoj imam ožiljak od porezotine od stakla, a desna je pravo bogatstvo - otkrila je u američkom showu Extra at The Grove

Najčitaniji članci