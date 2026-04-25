Helena Bonham Carter napustila 'Bijeli lotos': Traži se nova glumica usred snimanja

Vijest je odjeknula kao grom iz vedra neba u svijetu prestižne televizije: Helena Bonham Carter, legendarna britanska glumica, napustila je glumačku postavu četvrte sezone serije Bijeli lotos. Odlazak se dogodio samo devet dana nakon što su se kamere upalile na glamuroznim lokacijama u Cannesu i Saint-Tropezu, što je izazvalo šok među obožavateljima koji su s nestrpljenjem očekivali vidjeti glumicu poznatu po ekscentričnim i snažnim ulogama u satiričnom svijetu Mikea Whitea.

U službenoj izjavi za medije, HBO je pokušao ublažiti situaciju, navodeći kako je do razlaza došlo zbog kreativnog neslaganja. 'S obzirom na to da je snimanje četvrte sezone tek počelo, postalo je očito da se lik koji je Mike White stvorio za Helenu Bonham Carter nije poklapao jednom kada su bili na setu. Uloga je naknadno promišljena, prepravlja se i bit će ponovno dodijeljena u nadolazećim tjednima', stoji u priopćenju. Glumica, dvostruko nominirana za Oscara i peterostruka za nagradu Emmy, bila je najavljena kao jedno od najvećih pojačanja sezone još u siječnju.

Što zapravo stoji iza odlaska?

Iako službena verzija priče zvuči pomirljivo, brzina kojom je donesena odluka sugerira da su problemi bili dublji od običnog 'nepoklapanja'. Prema izvorima bliskim produkciji, uloga Helene Bonham Carter trebala je biti jedan od stupova narativa nove sezone, čija se radnja vrti oko licemjerja i drame na Filmskom festivalu u Cannesu. Njezin iznenadni odlazak prisilio je autora i redatelja Mikea Whitea da se vrati za pisaći stol i u hodu mijenja ključni dio priče. Takav potez rijedak je za seriju poznatu po svojoj preciznosti i gotovo kirurškoj izvedbi. HBO, producenti i White izrazili su žaljenje što neće surađivati s glumicom, ali su istaknuli kako se nadaju budućim zajedničkim projektima. Ipak, ostaje činjenica da se ovakve odluke u produkcijama ovog kalibra obično rješavaju daleko prije prvog dana snimanja, što znači da je problem postao vidljiv i nerješiv tek kad su se kamere upalile.

Unatoč gubitku jedne od najzvučnijih glumica, produkcija se navodno nastavlja prema planu na lokacijama kao što su Hôtel Martinez u Cannesu i Château de la Messardière u Saint-Tropezu. Ostatak impresivne glumačke postave, koja uključuje imena poput Vincenta Cassela, Stevea Coogana, Rosie Perez, Sandre Bernhard i Alexandera Ludwiga, nastavlja sa snimanjem svojih scena dok se čeka rješenje novonastale situacije. Mediteranska kulisa pruža savršenu pozornicu za prepoznatljive motive serije: preljube, klasne sukobe, egocentrične ispade i, naravno, barem jedno mrtvo tijelo do kraja sezone. Obožavatelji tuguju za ulogom koju nikada neće vidjeti, no istovremeno se otvara prostor za novo lice koje će uskočiti u dizajnerske cipele lika koji je, očito, bio prevelik zalogaj čak i za kraljicu filmske neobičnosti.

Ovaj događaj nije izolirani incident, već znak da 'Bijeli lotos' ulazi u novu, izloženiju fazu. Serija je s rastućom popularnošću privukla veća imena i stvorila ogromna očekivanja, ostavljajući sve manje prostora za kreativna razilaženja. Mike White ostaje apsolutna kreativna snaga iza projekta, a serija se, bez obzira na zvjezdani status glumaca, ne prilagođava pojedincu. Prisutnost glumice poput Helene Bonham Carter, koja svojom pojavom neizbježno mijenja ritam i težište svake scene u kojoj se nalazi, zahtijeva ulogu kalibriranu s iznimnom preciznošću. Kada je postalo jasno da ta ravnoteža nije postignuta na setu, rješenje je moralo biti trenutno i definitivno. Ovaj odlazak, kako navodi Variety, pojačava percepciju da se iza kulisa serije odvijaju dinamike jednako napete kao i one na ekranu, čineći i stvarne događaje dijelom njezine priče.

Što ovo znači za budućnost sezone?

Prepravljanje središnje uloge usred produkcije predstavlja velik rizik, ali istovremeno otvara mogućnost Mikeu Whiteu da se još više osloni na nepredvidivost koja definira seriju. Zamjena glumice takvog kalibra bit će test za cijeli projekt. Hoće li uloga pripasti nekoj drugoj britanskoj legendi ili potpuno neočekivanom imenu, ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, ulozi za 'Bijeli lotos: Cannes' sada su veći nego ikad. Dok ekipa nastavlja snimati scene oko prazne stolice, jedno je pitanje u zraku: tko je dovoljno hrabar da preuzme ulogu od koje je odustala i Helena Bonham Carter? Kada četvrta sezona konačno stigne na ekrane, gledatelji će s posebnom pažnjom pratiti može li zamjena popuniti prazninu koju je ostavila legenda, a neočekivana drama iza kulisa zasigurno će samo dodatno pojačati intrigu i privući još veću pozornost.

*uz korištenje AI-ja