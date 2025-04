Ovog petka Henrik Schwarz u zagrebačkom Petom Kupeu

Nakon što je prošli event s Âme (Live) izmamio izvrsne reakcije publike, Collage se vraća u Peti Kupe uz još jednog fantastičnog live izvođača. Henrik Schwarz dolazi u Peti Kupe 11. travnja, a njegov ekspresivan nastup rasplesat će i one koji za to nisu spremni. Henrik Schwarz nije samo ime, on je legenda elektroničke glazbe, arhitekt zvuka i majstor misterije.

Njegova glazba nema površnosti – svaki beat, ton i melodija nosi duboku namjeru. DJ-ing mu nije bio cilj, već sredstvo za stvaranje glazbe koja dotiče dušu, a ne samo uho. Njegove početke obilježava istraživanje žanrova i eksperimentiranje s trakama, što ga je odvelo prema neograničenim mogućnostima koje računala nude u glazbi.

Foto: PROMO

Schwarz je stvorio glazbu koja nadmašuje žanrove i prkosi pravilima. Svaka pjesma je tajni kodeks – uvijek nova, nikad ponovljena. Kombinirajući organske i elektroničke elemente, pomiče granice housea, techna i eksperimentalne glazbe.

Njegova diskografija na labelima kao što su Innervisions, Defected i Sunday Music Records dokaz je da je daleko od običnog producenta, stvarajući djela koja su mnogi pokušavali replicirati, ali rijetko uspjeli.

Osim svog solo uspjeha, Schwarz je ostvario snažnu suradnju s Frankom Wiedemannom iz Âmea. Zajedno su radili na projektima koji su dodatno oblikovali svoje pojedinačne karijere, spajajući različite stilove kako bi stvorili duboko inovativnu i emocionalno snažnu elektroničku glazbu.

11. travnja jedinstvena je prilika kada će umjetnik ovakvih razmjera nastupiti pred zagrebačkom publikom koja teži za istinskom, autentičnom elektroničkom glazbom.

Kao i prošli put, za ovo izdanje Collage-a zaslužni su DJ-evi, producenti i pratitelji Innervisions etikete: Bsside i Einfakinn. Njima će se pridružiti i Viktor, koji potpisuje i cijeli vizualni identitet ovog događaja. Collage želi prenijeti zagrebačkoj publici jedinstveno iskustvo kroz suvremenu elektroničku glazbu te nesvakidašnji lineup koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

S obzirom da je interes za ovim glazbenim putovanjem velik, a reakcije zagrebačke publike i više nego pozitivne, očekuje se da će i ovog puta Peti Kupe biti pun plesača koji odašiljaju ritmičnom energijom. Za više informacija o događaju i ulaznicama, posjetite Entrio.hr ili zapratite Collage Events na društvenim mrežama @eventscollage.

Foto: PROMO